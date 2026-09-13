Los hutíes bombardearon una base militar en el sur de Arabia Saudita en represalia por los ataques al puerto yemení de Moca. Las fuerzas gubernamentales de Yemen —respaldadas por Arabia Saudita— atacaron este sábado diversas posiciones de los hutíes sobre el estratégico puerto de Moca, en el mar Rojo, lo que derivó de inmediato en un bombardeo rebelde sobre el sur del territorio saudí como represalia.

La tensión en la región experimentó un fuerte incremento luego de que los insurgentes hutíes, quienes ya controlaban la capital yemení de Saná, tomaran también el control de Moca y otros puntos clave de la costa, incluido el estrecho de Bab el Mandeb. Esta franja marítima representa uno de los pasos comerciales y energéticos más críticos del planeta, conectando las rutas entre Asia y Europa.

Ofensiva en Moca y réplica insurgente

Frente al avance rebelde, las fuerzas leales al gobierno yemení lanzaron una ofensiva sobre la zona costera. Voceros oficiales indicaron: "Las fuerzas armadas destruyeron hoy vehículos y armas y eliminaron a miembros de la milicia terrorista hutí, respaldada por Irán, cerca del puerto de Moca".

En paralelo, Arabia Saudita ejecutó ataques aéreos sobre el aeropuerto de Moca, según denunció el canal Almasirah, controlado por los insurgentes. En respuesta a estas acciones, el grupo armado perpetró un ataque contra una instalación militar en suelo saudí.

De acuerdo con el portavoz militar hutí, Yahya Saree, la milicia utilizó drones y misiles para golpear la base de Sharurah, ubicada en las inmediaciones de la frontera común entre ambos países, aunque el reporte no especificó el momento exacto en el que se concretó la ofensiva.

El panorama geopolítico actual en Medio Oriente atraviesa uno de los momentos de mayor tensión, transformación y reconfiguración de las últimas décadas.

Problemas para la región

La escalada de los combates en Yemen, algunos de los más graves que ha vivido el país en años, demuestra cómo la guerra con Irán está extendiendo la inestabilidad por Oriente Próximo y elevando el riesgo de nuevas perturbaciones en los flujos energéticos mundiales, después de que la interrupción del tráfico en el Estrecho de Ormuz por parte de Irán provocara la mayor crisis de suministro de petróleo de la historia reciente.

La industria petrolera saudí ya está sufriendo las consecuencias. La producción de crudo del reino cayó el mes pasado a su nivel más bajo en más de tres décadas, con un descenso de 2,3 millones de barriles diarios hasta los seis millones de barriles diarios en agosto, según informó el viernes la Agencia Internacional de la Energía en un informe. Arabia Saudí produjo una media de unos 9,4 millones de barriles diarios el año pasado.

Los hutíes, parte de la red de milicias aliadas de Irán en Oriente Próximo, se habían mantenido en gran medida al margen de la actual guerra entre Estados Unidos e Irán hasta julio, cuando un acuerdo preliminar entre Washington y Teherán y un alto el fuego paralelo que se mantenía desde hacía años en Yemen comenzaron a resquebrajarse. El grupo declaró entonces un bloqueo marítimo contra Arabia Saudí y comenzó a atacar a buques saudíes en el mar Rojo.

La guerra civil yemení comenzó después de que los hutíes salieran de sus bastiones del norte y se hicieran con la capital yemení, Saná, en 2014. Arabia Saudí intervino al año siguiente y combatió durante años para expulsarlos. Posteriormente redujo su participación directa, aunque siguió respaldando al Gobierno yemení reconocido internacionalmente.

El conflicto acabó dejando el país dividido, con los hutíes controlando gran parte del norte.

Para contextualizar este escenario complejo, es clave analizar los principales ejes de conflicto, los actores involucrados y las repercusiones globales.

El conflicto estructural y la escalada regional

La región vive una fase de confrontación directa sin precedentes que alteró por completo el equilibrio de poder tradicional. Las acciones militares de gran escala llevadas a cabo por Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán redefinieron las reglas del juego estratégico, provocando respuestas en cadena de las milicias aliadas a Teherán (conocidas como el "Eje de la Resistencia") en diferentes frentes.

La crisis energética y el control de puntos neurálgicos

El impacto geopolítico trasciende las fronteras militares y golpea directamente la economía global a través de la seguridad energética:

El Estrecho de Ormuz y el Mar Rojo: Las rutas de navegación comercial y petrolera enfrentan bloqueos de facto, ataques a embarcaciones y restricciones severas.

Infraestructura crítica: Los ataques a gasoductos, oleoductos y puertos en la Península Arábiga obligaron a las potencias regionales a buscar rutas alternativas de exportación bajo un riesgo militar constante, disparando la tensión sobre el costo de los seguros marítimos y el suministro mundial de hidrocarburos.

Reacomodamiento diplomático y potencias globales

Fragmentación y alianzas: Los Estados del Golfo (como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos) navegan una compleja red de equilibrio diplomático para proteger su soberanía e infraestructura interna, al tiempo que intentan blindar sus planes de diversificación económica (como las agendas de desarrollo nacional a futuro).

El rol de bloques externos: Foros internacionales y potencias extrarregionales observan con máxima preocupación el desabastecimiento de cadenas logísticas globales, mientras que los países del sur global debaten sobre seguridad económica y financiera ante la volatilidad de los mercados.



