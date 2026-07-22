Un hombre oriundo de Mendoza fue detenido en esa provincia luego de que escapara de San Juan tras protagonizar un violento episodio en el departamento Sarmiento, donde presuntamente agredió a su exesposa y a la hija de ambos y se llevó una suma de $300.000. El procedimiento se produjo este martes y contó con la intervención coordinada de la Policía de San Juan, la Justicia y efectivos mendocinos.

El hecho se inició en el departamento sureño, donde el sospechoso llegó hasta el domicilio de su expareja y, de acuerdo con la denuncia realizada posteriormente, protagonizó una agresión que también involucró a la hija de ambos. Durante el episodio, el hombre habría sustraído además una importante suma de dinero, estimada en $300.000.

Tras la agresión, la mujer realizó la denuncia ante la Policía y se puso en marcha un operativo para localizar al acusado. La investigación quedó vinculada a un presunto caso de violencia de género y robo, por lo que intervino la UFI ANIVI, que comenzó a trabajar junto con los investigadores para determinar el recorrido que había realizado el sospechoso.

A partir del seguimiento de las cámaras de seguridad del CISEM, los investigadores lograron establecer parte del trayecto que realizó el hombre luego de abandonar el departamento Sarmiento. El acusado se dirigió hacia Mendoza y fue seguido mediante los registros de los sistemas de videovigilancia.

El último registro obtenido por la Policía de San Juan ubicó al sospechoso en el control limítrofe de San Carlos. El hombre logró atravesar ese puesto y continuó su recorrido hacia la provincia de Mendoza. Sin embargo, el operativo continuó con la intervención de las autoridades de esa jurisdicción y finalmente el acusado fue localizado y detenido mientras intentaba alejarse de la zona.

Una comisión policial de San Juan quedó encargada de trasladar al detenido nuevamente a la provincia, donde quedó a disposición de la Justicia. Según las actuaciones iniciadas, el hombre será investigado por los presuntos delitos de lesiones agravadas por el vínculo, amenazas y robo.

La causa tomó una nueva dimensión luego de que, durante la identificación del sospechoso y la verificación de sus antecedentes, la Justicia constatara que el acusado registraba un antecedente penal vinculado a un delito de abuso sexual contra una menor. Esa situación será incorporada a la investigación y podría tener incidencia en su situación procesal.

De acuerdo con la información oficial, el detenido quedó alojado en la Comisaría 8ª de Sarmiento, a la espera de las medidas judiciales que disponga la UFI ANIVI. La investigación deberá avanzar ahora sobre la denuncia de la víctima, las circunstancias de la agresión, el presunto robo del dinero y el recorrido que realizó el acusado desde Sarmiento hasta Mendoza.

El operativo que terminó con la detención se concretó a partir del trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad de ambas provincias y el seguimiento de las cámaras del CISEM, que permitió reconstruir el desplazamiento del sospechoso y alertar a las autoridades mendocinas sobre su posible ingreso a esa provincia.