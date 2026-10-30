La muerte de Patrick Stewart, reconocido mundialmente por sus papeles en X-Men y Star Trek, generó una ola de mensajes de despedida en Hollywood. Uno de los más conmovedores fue el de Ian McKellen, su compañero en la saga de superhéroes y amigo durante casi cinco décadas.

El actor británico, conocido por interpretar a Magneto en la franquicia, publicó un extenso homenaje en sus redes sociales tras conocerse el fallecimiento de Stewart, a los 86 años. En el mensaje recordó los primeros encuentros que tuvieron cuando ambos eran jóvenes intérpretes y destacó la honestidad, la franqueza y el cariño que caracterizaban a su amigo.

“Se mostraba tal como era, lo que lo convertía en un hombre en quien confiar, a quien admirar y, en mi caso, amar”, escribió McKellen al describir el vínculo que los unió durante tantos años.

Una amistad que comenzó hace 50 años

McKellen recordó que conoció a Stewart cuando ambos integraban la Royal Shakespeare Company, aunque en aquel momento no compartieron las mismas producciones.

Uno de sus recuerdos más significativos ocurrió algunos años después, cuando se encontraron casualmente en una calle del centro de Londres. En esa conversación, Stewart le contó que había recibido una propuesta para protagonizar Star Trek.

McKellen recordó que intentó advertirle sobre los riesgos de aceptar un papel que podía alejarlo durante años del teatro británico. Sin embargo, su amigo decidió apostar por el proyecto.

“Y menos mal que lo hizo”, reconoció el actor, al destacar que aquella decisión convirtió a Stewart en una estrella internacional y le permitió llegar a millones de espectadores.

Rivales en X-Men, amigos fuera de cámara

La relación entre ambos quedó especialmente marcada por sus interpretaciones en la saga X-Men. Stewart encarnó al profesor Charles Xavier, líder de los mutantes que defendía la convivencia pacífica entre humanos y mutantes, mientras que McKellen interpretó a Magneto, quien sostenía una postura más radical y desconfiada de la humanidad.

En la ficción, sus personajes mantenían profundas diferencias y protagonizaban enfrentamientos por el futuro de los mutantes. Fuera de las cámaras, en cambio, construyeron una relación de amistad y complicidad que se extendió a otros proyectos teatrales en Londres y Broadway.

Uno de los gestos que reflejó esa cercanía ocurrió en 2013, cuando McKellen ofició la boda de Stewart con la cantante Sunny Ozell.

En su despedida, también dedicó unas palabras a ella y destacó el acompañamiento que le brindó al actor durante sus problemas de salud. “Estados Unidos fue su hogar adoptivo, donde conoció a su adorada Sunny, quien lo cuidó durante la enfermedad y la salud, en las buenas y en las malas”, escribió.

El último trabajo que compartirán

En el tramo final de su homenaje, McKellen recordó el orgullo que Stewart sentía por sus raíces en Yorkshire, Inglaterra, y destacó su nombramiento como canciller de la Universidad de Huddersfield.

También hizo referencia a la última participación cinematográfica de ambos, que volverán a compartir pantalla en Avengers: Doomsday, la próxima película de Marvel.

“Su actuación de despedida en Avengers: Doomsday todavía está por verse”, escribió McKellen para cerrar el mensaje dedicado a su amigo.