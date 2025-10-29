Una docente sanjuanina atraviesa un momento muy difícil tras sufrir un grave accidente en moto cuando se dirigía a su escuela rural en el departamento Angaco. Se trata de Carolina Serra, maestra de nivel inicial, quien fue atropellada el miércoles 22 de octubre, a las 7.40 de la mañana, en la intersección de calle El Bosque y Nacional.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Carolina relató que tras el accidente sufrió una fractura en la mano izquierda, pérdida de dientes, daños en los ligamentos de la clavícula, y además heridas en la rodilla y en el labio superior, por las que debió recibir puntos de sutura. “Estoy muy angustiada, asustada, llena de hematomas y con mucho dolor. Poco puedo hablar por los puntos de la boca y la falta de dientes”, expresó.

La docente contó que su situación económica es precaria, ya que su sueldo apenas alcanza para pagar alquiler e impuestos, y que el padre de sus tres hijos no aporta cuota alimentaria. “Con mi pareja hacemos empanadas los fines de semana para vender, pero ahora con esto no puedo. Además sufro de hipertensión severa y depresión, y este mes ni siquiera pude comprar mis medicamentos”, explicó.

Por eso, familiares y amigos organizaron una colecta solidaria para ayudarla a cubrir los gastos médicos y sostenerse durante su recuperación, ya que estará sin poder trabajar por un tiempo.

Carolina pidió la colaboración de la comunidad y compartió su alias para transferencias: 1287carito. “Necesito ayuda para poder darle de comer a mis hijos hasta que pueda volver a trabajar”, concluyó.