Iba en contramano por una reconocida calle de Rivadavia y preocupó a los vecinos

El flujo habitual de vehículos en la zona de Marquesado se vio alterado por una situación de peligro extremo durante la tarde y noche del pasado miércoles. Un automóvil fue detectado circulando en contramano por una de las calles con mayor tránsito del departamento Rivadavia, Galindez, mientras se desplazaba en dirección hacia la localidad de Ullum. El avance del rodado en sentido opuesto al permitido generó escenas de mucha tensión entre el resto de los usuarios de la vía.

Quienes transitaban de manera correcta por el lugar se vieron obligados a realizar maniobras evasivas para evitar un choque frontal de consecuencias potencialmente fatales. El episodio fue calificado como una grave imprudencia que puso en riesgo la integridad física de múltiples personas que circulaban por el sector en ese momento.

La secuencia fue registrada por testigos y las imágenes se difundieron velozmente, provocando indignación entre los vecinos y usuarios recurrentes de esta conexión vial. Las personas que conocen el movimiento diario de la ruta insistieron en la importancia de extremar cuidados y cumplir las leyes vigentes para prevenir tragedias. Hasta el presente, no se han difundido precisiones sobre las causas que originaron esta conducta ni si las autoridades tomaron medidas legales específicas.