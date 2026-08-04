El mercado de pases del fútbol argentino sumó un capítulo inesperado con la posible vuelta de Mauro Icardi al país. Tras protagonizar diversos conflictos mediáticos y judiciales, el delantero del Galatasaray volvió al centro de la escena por motivos deportivos.

Según detalló el periodista Leo Paradizo en el programa Lape Club Social Informativo, un intermediario intentó colocar al goleador en los dos equipos más grandes del país. Al respecto, el panelista explicó que se trata de "un futbolista que ha sido ofrecido a Boca y a River por un intermediario. No hubo match porque no convence por varias razones".

Pese a la negativa inicial de los clubes más populares, surgió un interesado directo que decidió tomar la iniciativa. Paradizo sorprendió al revelar que "hay un club que no recibió el ofrecimiento, pero lo fue a buscar: Platense".

La institución de Vicente López inició gestiones para sumar al ex jugador del Inter de Italia y el PSG de Francia. Los detalles brindados indican que el equipo "va a la carga por Mauro Icardi, que tuvo una oferta del Calamar de Vicente López" para potenciar su delantera.

La apuesta deportiva del club marrón se vincula con su presente internacional, ya que actualmente se prepara para afrontar los octavos de final de la Copa Libertadores. El periodista remarcó la importancia de este desafío al señalar que "no se olviden que juega la Copa Conmebol Libertadores y está clasificado para los octavos de final. Quieren reforzar al equipo con una mega estrella futbolística como Mauro Icardi". Una eventual llegada del atacante significaría un movimiento de gran impacto para la competencia continental.

Además de lo estrictamente profesional, la ubicación geográfica de la institución facilitaría la organización familiar del jugador. El panelista destacó que "Platense queda cerca de Núñez, barrio en el que vive Wanda Nara con sus hijas en el Chateau Libertador", lo que permitiría una cercanía constante con sus herederas.

Esta ventaja estratégica fue resumida bajo la premisa de que al futbolista "le queda cerca del Chateu" para facilitar su vida cotidiana. Si bien no existe una confirmación oficial, la noticia alteró el panorama futbolístico local. Paradizo concluyó su informe recordando que "de Mauro se habla de la China y de Wanda, pero es un goleador fantástico", subrayando la calidad técnica del futbolista pretendido por el conjunto de Vicente López.