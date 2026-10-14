Icardi abandonó a su hija por la China y le dijo: "Llamá a la gorda de tu mamá"

Nora Colosimo expuso públicamente la dura situación que vivió Isabella cuando Mauro Icardi decidió dejar la casa que comparte con la China Suárez para viajar a Estados Unidos con la actriz. El exfutbolista dejó a la niña de siete años al cuidado exclusivo de una empleada doméstica que además arrastra denuncias previas por maltrato hacia las hijas que tuvo con Wanda Nara.

La llamada desesperada de la pequeña en medio de un ataque de llanto provocó una reacción inmediata por parte de Wanda Nara para sacarla de ese country. Nora Colosimo relató el contexto angustiante que se vivió en esas horas y detalló la agresión verbal que sufrió la menor antes de que la pareja se fuera con destino a Miami.

"Llamá a la gorda pelotuda de tu mamá para que te venga a buscar", le habría gritado Mauro a su hija delante de María Eugenia, mientras se supone que buscaban desesperadamente un lugar para dejar a Isabella y poder escapar a Miami. Según explicó la abuela de la niña en los medios, toda esa escena fue relatada de manera directa por la propia menor.

Al ser consultada sobre este comportamiento del deportista que lleva 4 meses desempleado, Nora Colosimo dejó en claro que no le asombra la actitud del delantero. "No me sorprende nada de él, porque son demasiados actos violentos los que tiene con las nenas", afirmó sobre el trato hacia sus nietas antes de agregar que "son violentadas y maltratadas en todo sentido".