Icardi abandonó a sus hijas, se fue a Miami y se filtró una polémica foto

Mauro Icardi y Wanda Nara protagonizan un nuevo escándalo mediático tras la repentina salida del futbolista de la Argentina hacia Estados Unidos. Su viaje de urgencia desató una fuerte polémica que incluyó un operativo policial en su vivienda, denuncias cruzadas por la custodia de su hija menor y duras acusaciones de violencia psicológica vertidas por la familia de la conductora.

Naiara Vecchio publicó la primera foto de Mauro Icardi en un estacionamiento de Miami, donde se lo ve vestido con remera de manga corta, pantalón oscuro y gorra al tono mientras acomoda el equipaje en un vehículo. Según la periodista, el delantero viajó junto a China Suárez y tres niños para celebrar el Día de la Madre y el cumpleaños de Marcela, madre de la actriz.

La comunicadora detalló el itinerario del grupo familiar y precisó que "Viajaron por American Airlines en primera y el tour incluye México". Además, la locutora remarcó sobre Benjamín Vicuña que "Pidió escolaridad de los niños en Buenos Aires al regreso", confirmando que la travesía exprés también incluyó compromisos de la expareja de la artista.

La partida del atacante que se encuentra sin club se organizó por el cumpleaños 60 de su suegra y una supuesta propuesta laboral de último momento. Debido a la premura del vuelo, dejó a su hija Isabella al cuidado de una niñera en su domicilio. Al enterarse de la situación, la empresaria acudió a la propiedad con un patrullero para retirar a la menor.