El enfrentamiento entre Mauro Icardi y Yanina Latorre alcanzó un nuevo pico de tensión tras las recientes revelaciones de la panelista sobre la crisis del futbolista con la China Suárez y la mención del piloto Franco Deambrosi. La reacción del deportista ocurrió mediante un duro comunicado en sus redes sociales, donde no ahorró descalificativos y lanzó una advertencia directa sobre la vida privada de la comunicadora.

En su descargo, el delantero comenzó preguntando "¿Qué pasó Aruzza? ¿Andas nerviosa?". Icardi cuestionó la veracidad de los análisis de la conductora al expresar "Recuerdo tus dichos, que eran algo así como: 'La gente se aburrió y ya no venden'. Pero cómo que no, si ayer nos dedicaste una maratón de programa de radio, programa de TV, 200 historias en IG y 200 comentarios en X".

La situación se volvió más personal cuando el jugador mencionó supuestas pruebas sobre una relación extramatrimonial de Diego Latorre. Con tono desafiante, planteó "¿Querés que hablemos de pruebas? Pruebas son las que tengo yo de la novia/amante fija de tu marido en Miami. Y estas son reales, no editadas". El futbolista continuó su ataque señalando que "Entre nos, sabemos que te tienen alterada y angustiada. CORNUDA", y sumó un comentario irónico sobre el presente del comentarista deportivo al decir que "Se ve que el atún no alcanza en Bs As y por Miami solo come mejor".

A pesar de la gravedad de sus afirmaciones, Icardi aclaró que resguardará la intimidad de los familiares involucrados. "Pero por respeto a tu marido y a tus hijos, no las voy a publicar. ¡¡¡A VOS TE VOY A HUNDIR!!!", sentenció con vehemencia.

Para cerrar su mensaje, el cual firmó sin apelar esta vez a referencias de Johnny Depp, sostuvo que actuará "Y con cosas reales, no como todo lo que publicas siempre, inventado y basado en tu única fuente".

Este estallido coincide con versiones de testigos que vieron a la pareja llamativamente distanciada durante una salida nocturna. Según informaron, tanto en Gardiner como en el boliche Tequila, el futbolista y la actriz compartieron el lugar pero se mantuvieron en grupos separados, alimentando las dudas sobre si la reconciliación es real o una puesta en escena ante los medios.