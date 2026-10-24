Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la polémica tras publicar un contundente mensaje en sus redes sociales, dirigido a sus hijas Francesca e Isabella, fruto de su relación con Wanda Nara. Luego de disfrutar de unas vacaciones en México junto a la China Suárez y su familia, el futbolista expresó su tristeza por la ausencia de las nenas y lanzó una fuerte indirecta contra su exesposa.

El delantero compartió una fotografía del cielo tomada desde la ventanilla de un avión durante su regreso de la Riviera Maya. La imagen estuvo acompañada por una reflexión sobre los momentos que no pudo compartir con sus hijas durante el viaje.

"Miro al cielo, las nubes y pienso que hay dos lugares a mi lado que en este viaje quedaron vacíos y dos personitas que llevo conmigo a todas partes", escribió Icardi en una historia de Instagram.

Icardi publicó un fuerte descargo tras sus vacaciones en México.

Sin embargo, la publicación tomó un tono más polémico cuando el futbolista agregó una frase que fue interpretada como un cuestionamiento directo a Wanda Nara. "Pronto podrán disfrutar con su Papi todo lo lindo que les están robando en su niñez y no se puede recuperar nunca más", expresó junto a dos corazones blancos.

Las vacaciones de Mauro Icardi con la China Suárez

El mensaje llegó después de varios días de descanso en México, donde Icardi estuvo acompañado por Eugenia "la China" Suárez, los tres hijos de la actriz y su madre, Marcela Riveiro.

Durante la estadía, la pareja compartió distintas fotografías de sus vacaciones en la Riviera Maya, con paseos, actividades recreativas y momentos familiares. Entre las publicaciones apareció una imagen del futbolista junto a la actriz, su suegra y los chicos disfrutando de una piscina natural.

No obstante, Francesca e Isabella no participaron de la escapada, una ausencia que el delantero decidió hacer pública al finalizar el viaje.

El conflicto con Wanda Nara continúa

El descargo volvió a exponer las diferencias familiares entre Icardi y Wanda Nara, quienes mantienen una relación conflictiva desde su separación.

A principios de octubre, el Tribunal de Milán formalizó el divorcio de la expareja. Según trascendió, la resolución estableció que ninguno de los dos deberá indemnizar al otro.

Pese a la disolución del matrimonio, las diferencias vinculadas a sus hijas continúan generando repercusiones públicas. Esta vez, el futbolista eligió sus redes sociales para manifestar su malestar y expresar su deseo de compartir más experiencias con Francesca e Isabella.