Icardi apuntó contra Wanda Nara y su familia: "El rey no discute con peones"

Mauro Icardi sorprendió nuevamente a sus seguidores con un posteo cargado de significado en Instagram. El jugador del Galatasaray eligió un momento de alta exposición por su alejamiento de Wanda Nara para sentar una postura clara.

En el texto que acompañó su fotografía el deportista afirmó "El rey no discute con peones" lo que generó un impacto inmediato en el entorno digital. Esta declaración surge mientras el conflicto entre ambos se mantiene en el centro de la escena mediática.

Icardi prefirió no dar entrevistas formales pero utilizó su perfil social para enviar este mensaje sobre las jerarquías. La publicación se viralizó con rapidez y sumó miles de interacciones en poco tiempo.

El atacante continúa con su vida profesional en Turquía mientras los detalles de su vida privada son seguidos de cerca por la prensa. Con esta frase el futbolista parece dar por cerrada cualquier discusión pública sobre su situación personal actual.