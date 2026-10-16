Icardi busca desesperado trabajo para la China Suárez para salir de la crisis

Mauro Icardi y la China Suárez llegaron a Miami acompañados por los tres hijos de la actriz para disfrutar de unos días de vacaciones. Aunque Nora Colosimo reveló que sus nietas creían que el viaje era hacia Disney, trascendió que el futbolista también debía cumplir con compromisos laborales. Este jueves salió a la luz una de las reuniones clave que mantuvo el deportista en favor de su pareja.

La periodista Naiara Vecchio publicó una foto de Mauro Icardi junto a Rodolfo Lamboglia, un conocido productor de cine. Cabe recordar que la China Suárez trabajó con él en el especial grabado para Disney en Qatar y en la película El Duelo. En su momento surgieron rumores sobre un romance entre ellos e incluso trascendió que se habrían casado, aunque nunca existió una confirmación oficial.

"Mauro le ofreció 50 mil dólares para asociarse y producirle una película a La China, donde no quiere que se bese ni haga desnudos con galanes", contó Naiara Vecchio. Anteriormente la artista había admitido la personalidad celosa de su novio frente a ese tipo de secuencias ficticias. Desde el inicio del noviazgo no realizó nuevos rodajes, salvo lanzamientos de obras filmadas tiempo atrás.

En su etapa en Turquía circularon versiones sobre propuestas para sumarse a ficciones locales, pero los proyectos no prosperaron. Tampoco avanzó la creación de su línea propia de skin care que había anunciado previamente. Tras presumir su tiempo libre reciente, esta gestión de Mauro Icardi generó sorpresa, sobre todo porque se esperaba que sus citas en Miami estuvieran ligadas exclusivamente al ámbito futbolístico.