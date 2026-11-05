Icardi causó preocupación extrema por su estado por un alarmante mensaje

El delantero argentino Mauro Icardi y la modelo Wanda Nara vuelven a quedar en el centro de la escena mediática tras una seguidilla de publicaciones que encendieron todas las alarmas en el ámbito del espectáculo.

Actualmente sin club y transitando un período de 6 meses sin actividad deportiva profesional, Mauro Icardi aprovechó su tiempo libre para romper el silencio y responder públicamente a los rumores sobre los reclamos de Wanda Nara.

El atacante eligió expresarse a través de su cuenta de Instagram con una serie de imágenes inquietantes para publicar su descargo sobre la situación judicial y económica que mantiene con la madre de sus dos hijas.

En una de las historias compartidas, Mauro Icardi publicó: "Documento mata relato. resumo tanta letra. Embargo de la casa, es otra causa y está apelado y pronto se levantará. No le mientan tanto a la gente. Si necesitan plata vayan a trabajar, chimuertos. Reducción de alimentos es otro expediente. No tiene nada que ver. Cámara: le revocaron la multa del 50% que pidieron. Le negaron el pedido de prohibición de salida del país. Lo único que aprobaron favorable para la otra parte es la liquidación de algo de alimentos que ya están pagos en la cuota de junio de 2026".

La controversia no terminó allí, ya que el futbolista sumó otra imagen escalofriante con un mensaje directo: "Y como frutilla del postre para terminar de enterrar a los chimuertos...Hay un pequeño detalle. La resolución de hoy 4/11/26 está firmada por Carlos y Gastón, en ninguna página está la firma de Adrián. Se ve que ser mitómano se contagia...".

Para cerrar su descargo en redes sociales, Mauro Icardi volvió a apuntar contra Wanda Nara al manifestar: "No vayan por ese camino que así terminó la gachi, pachi...".