Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a ser tendencia en las redes sociales al mostrar momentos de su intimidad tras unas vacaciones en México. La actriz subió una postal desde la cama junto al futbolista para dedicarle unas palabras muy afectuosas. Por su parte, el deportista reaccionó compartiendo el mismo contenido en su perfil y sumándole un tema musical que generó repercusión entre sus seguidores.

En la fotografía publicada por la ex integrante de Casi Ángeles se los puede ver abrazados entre las sábanas. Acompañando la imagen, la artista expresó su gratitud hacia el jugador de fútbol con un texto muy emotivo. "Gracias por otro viaje inolvidable. Gracias por tratarme como a una reina, por amarme y cuidarme. Me abrazas y se para el mundo. Te amo cada minuto más", fue el mensaje que dejó asentado al etiquetar al delantero.

La respuesta de Mauro Icardi no tardó en llegar a través de su cuenta de Instagram, donde decidió repostear la historia pero añadiendo el tema La Reina, interpretado por el cantante Maluma. La elección de este tema no fue casualidad, ya que encajaba perfectamente con las frases escritas por su pareja y resaltaba la admiración que siente por ella.

La letra de la canción elegida por el atacante destaca la figura de la mujer y contiene estrofas muy directas. "Mami, es que tú ere' una reina. Mírate bien, que hasta el espejo se sorprende cuando te ve. Mami, es que tú ere' una reina. Mírate bien El que te dijo que eras suave, es porque de belleza no sabe", se escuchaba mientras se reproducía la imagen de ambos.