Icardi contó que su hija mintió de los golpes y que es culpa de su "noviecito"

Mauro Icardi brindó su testimonio ante la Justicia de Tigre en el marco de la causa iniciada por presuntas lesiones leves contra su hija mayor, Francesca, luego del operativo policial ocurrido el viernes 6 de noviembre en su propiedad de Nordelta. En su relato, que involucra directamente a Wanda Nara, a su hija menor Isabella, a la actriz Eugenia China Suárez y a Martín Migueles, el delantero expuso los detalles de una jornada que terminó con una restricción perimetral dictada en su contra.

De acuerdo con los documentos judiciales difundidos por el periodista Martín Candalaft en el programa DDM, el futbolista situó el origen del problema en una preocupación compartida con Wanda Nara respecto a la vida social de la niña de 11 años. Icardi explicó ante las autoridades: "Mi hija Francesca, desde hace un mes viene con que está con un noviecito más grande. Fue un tema que se habló con Fernanda Mattera, la psicóloga del Ministerio Público Tutelar, en el grupo que tenemos junto a la madre".

Desde el ciclo televisivo de América señalaron que ambos padres estaban en alerta tanto por la cantidad de tiempo que la menor pasaba hablando con este joven como por la diferencia de edad entre ambos, dado que el chico tendría entre 13 y 14 años. Según la declaración del jugador, ya había existido un primer intercambio en octubre cuando le consultó a su hija por qué mentía sobre supuestas reuniones con amigas para poder ver a este adolescente.

El conflicto escaló el viernes 6 de noviembre, jornada en la que salió la disposición judicial para que las menores pasaran tiempo con su padre en Nordelta. Tras retirar a Isabella de un acto escolar, el delantero aguardó la resolución para buscar a Francesca por su colegio, momento en el que comenzó la discusión por los planes vespertinos de la menor.

Sobre ese instante a la salida de la institución educativa, el futbolista detalló: "me empezó a increpar diciendo que tenía una juntada con amigas esa misma tarde después del colegio". Frente al reclamo de la niña, Icardi aseguró haberle explicado los motivos logísticos de su negativa: "Nos tenemos que ir a Nordelta. Es viernes, hay tráfico, no puedo estar yendo y viniendo cuatro veces. Hace un mes que no nos vemos".

Como alternativa conciliadora, el jugador afirmó que le sugirió reorganizar el encuentro social: "le dije que hable con sus amigas y que se juntara la semana que viene". Sin embargo, según su testimonio, el malestar de Francesca se profundizó durante el viaje en vehículo: "Nos subimos al auto, se sentó en el asiento trasero y empezó a mandarle mensajes a la madre diciéndole que quería ir a la juntada, que la madre le había dicho que podía ir porque ya sabía que yo la iba a retirar del colegio. No sé qué le habrá dicho".

Al arribar a la vivienda en Nordelta, fueron a dormir una siesta hasta el horario del almuerzo, momento en el cual Icardi subió a buscar a sus hijas y encontró a Francesca llorando sobre su cama. El delantero relató que intentó calmarla diciéndole que bajaran a comer y que otro día asistiría a la reunión con sus amigas, pero tras cinco minutos de espera en el comedor tuvo que regresar al dormitorio.

Al verla nuevamente angustiada y sin detener su llanto, el futbolista tomó una determinación firme: "dame el teléfono y baja a comer". Ante la negativa de la menor a probar bocado, Icardi insistió en su pedido y le expresó: "Baja igualmente, por respeto a tu hermana y mío. Si no querés comer, no comas".

La tensión se mantuvo en la mesa durante casi media hora, período en el cual la niña no dejó de llorar mientras su teléfono celular recibía notificaciones constantes. Sobre esos minutos previos al escándalo, el deportista describió: "Estuvimos 20 o 30 minutos sentados y no paró de llorar en todo ese tiempo. Yo tenía su teléfono apoyado sobre la mesa y vibraba constantemente, eran llamadas de la madre y este chico".

Finalizado el almuerzo, Isabella le propuso a su padre salir a pasear en barco por la laguna, invitación que el delantero extendió a Francesca para intentar despejarla. No obstante, la mayor de las hermanas rechazó la propuesta y decidió encerrarse con llave dentro de su habitación.

Frente a esa situación, el jugador buscó una vía alternativa para ingresar al dormitorio y dialogar con ella: "Subo con la más chica y cuando veo que se había encerrado con llave, voy por el balcón y entramos por ahí. Le empezamos a hacer cosquillas para que deje de llorar y convencerla de que venga con nosotros, a lo cual se niega y dice que se quiere quedar en la habitación".

Finalmente, Icardi salió a navegar por la laguna únicamente acompañado por Isabella, hasta que una notificación urgente interrumpió el paseo. Según consta en su declaración, recibió una advertencia directa: "En un momento, mi abogada y Fernanda Mattera me mandan un mensaje diciendo que la nena le había dicho a la madre que yo le había pegado".

De regreso en la propiedad, donde ya se encontraba la China Suárez tras cumplir con un compromiso laboral, el futbolista llamó a Francesca para que bajara a saludar a la actriz y grabó la secuencia en video. Luego de que la niña abrazara a Suárez, Icardi la confrontó directamente: "¿Vos le dijiste a tu mamá que yo te pegué? ¿Por qué le mentís si sabés que yo estaba con tu hermana en el barco? Si sabés que no te pegué".

Ante el silencio de su hija frente a los cuestionamientos, el jugador le pidió que se comunicara por teléfono con la psicóloga del Ministerio Público Tutelar. En ese instante, según el testimonio, se sentó Eugenia Suárez junto a las niñas y realizaron la llamada en la cual Fernanda Mattera le preguntó a la menor si había inventado la acusación para que su madre la retirara y la llevara a la juntada, a lo que Francesca respondió afirmativamente con un "ajá".

Mientras se desarrollaba esa comunicación telefónica, la situación en el exterior de la vivienda se tornó crítica con el arribo de Wanda Nara y su pareja, Martín Migueles. Icardi relató el aviso que recibió del personal de seguridad del barrio cerrado: "En el medio de ese momento me escriben de la guardia del barrio diciendo que estaban la madre y su novio queriendo ingresar para buscar a F. No los autorizo a pasar y luego de 5 o 10 minutos, entraron con patrulleros".

Con la presencia policial en la puerta del domicilio, el delantero aseguró haberle dado una instrucción precisa a su hija antes de que saliera por la cocina junto a Isabella: "Salís, hablas con tu mamá y le decís lo que le acabas de decir a Fernanda, que todo es mentira y que es un capricho tuyo para poder irte a la juntada".

Sin embargo, el desenlace en el exterior fue distinto al esperado por el futbolista, quien observó cómo Wanda Nara abrazaba a la menor y la subía rápidamente a su vehículo. Segundos después, Isabella regresó corriendo para contarle que su hermana le había reiterado a su madre la acusación por golpes, lo que motivó que la China Suárez saliera a intentar dialogar para aclarar los hechos, escena que quedó registrada en una fotografía junto a Martín Migueles y la niña menor.

Por último, Icardi reconstruyó el intercambio que mantuvo con el oficial a cargo del procedimiento policial en la puerta de su casa de Nordelta. El jugador explicó al efectivo que la tenencia le correspondía hasta el día 16 y detalló todo lo ocurrido desde la salida del colegio, tras lo cual el agente consultó al fiscal y le comunicó en cinco minutos que la menor debía retirarse con su madre.

Al concluir su presentación ante la Justicia de Tigre, el delantero enfatizó el buen estado físico de su hija al momento de abandonar la vivienda y rechazó de plano la imputación penal en su contra. En sus palabras finales ante las autoridades, sostuvo sobre su diálogo con el policía: "Le dije que la nena no presentaba ningún trauma, golpe ni nada preocupante. A lo cual me dice 'se tiene que ir'". Con absoluta firmeza, cerró su declaración afirmando: "Nunca le pegué a mi hija".