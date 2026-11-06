Icardi dejó mal parada a la China Suárez en medio de la pelea por sus hijas

La guerra judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo inesperado y la situación judicial escaló hasta involucrar directamente a la China Suárez. En medio de este contexto, la actriz quedó en el centro de una polémica imprevista tras recibir un vehículo que pertenecería al delantero del fútbol profesional.

Según reveló el periodista Juan Etchegoyen en Nuevo Día, el organismo fiscal habría puesto la lupa sobre la actriz por una camioneta que le regaló Mauro Icardi. Se trata de un bien vinculado de forma directa con la fuerte pelea legal del delantero contra Wanda Nara por los reclamos sobre la cuota alimentaria de sus hijas Francesca e Isabella.

El comunicador explicó que el origen de esta historia estaría relacionado con un embargo previo. "Hace un tiempo Ana Rosenfeld, la abogada de Wanda Nara, le embargó la camioneta a Icardi para cobrarse sus honorarios", contó al reconstruir el episodio dentro de la causa por la manutención de las menores.

De acuerdo con el relato periodístico, tras esa medida judicial, Mauro Icardi habría transferido el rodado a la China Suárez para quitárselo de encima. "En una estrategia judicial Mauro le regaló la camioneta a la China Suárez", agregó el cronista al describir la maniobra que despertó profundas sospechas en el entorno legal.

La situación cambió por completo cuando se advirtió una posible medida que se podría tomar desde el organismo recaudador ARCA. "Arca se dio cuenta que esta camioneta pertenece a la China Suárez, pero no una manera normal", sostuvo el comunicador sobre lo detectado alrededor del vehículo.

La posibilidad de que la entidad avance sobre la China Suárez fue la gran sorpresa para todos los presentes en el estudio. "Posiblemente Arca denuncie a la China, denuncie a Eugenia Suárez, en medio de esta situación de embargos en una semana complicada", sentenció el periodista sobre el panorama judicial.

La revelación generó un fuerte desconcierto generalizado entre los integrantes del ciclo informativo conducido por Flavia Palmiero. De hecho la conductora planteó inicialmente que la China Suárez no tendría una responsabilidad directa en semejante conflicto legal entre su pareja y su expareja.

Sin embargo, Juan Etchegoyen explicó con precisión por qué su nombre quedó seriamente comprometido tras haber recibido un bien afectado por medidas judiciales. El especialista remarcó que la responsabilidad principal sería haber aceptado el vehículo sabiendo que estaba judicializado por la disputa legal previa.

También señaló que la abogada Ana Rosenfeld consideraría que la millonaria operación constituiría una maniobra fraudulenta por parte del deportista. De esta manera, la famosa actriz quedó atrapada en el ojo de la tormenta y podría enfrentar serios problemas judiciales en los próximos días.