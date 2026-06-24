Icardi denunció a Wanda Nara porque su hija tiene los meniscos rotos

La relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece no tener retorno tras una semana de alta tensión judicial. El conflicto recrudeció cuando Ana Rosenfeld, representante de la mediática, solicitó que el futbolista no pueda salir del país hasta regularizar el pago de la cuota alimentaria. Ante esta situación, una de las letradas del jugador, Lara Piro, sostuvo que su defendido tiene voluntad de pago pero cuestionó los montos exigidos al afirmar que "Si Mauro pagará 30 mil dólares, Wanda debería poner lo mismo. No puede ser que por cada nena, se gasten en alimentos un departamento por mes".

En este contexto de reclamos cruzados, Icardi decidió tomar la iniciativa legal tras recibir un total de cuatro advertencias por incumplimiento de su parte. Según reveló el periodista Santiago Rivas Roy en el programa DDM, el futbolista presentó un escrito donde "Mauro denuncia Wanda Nara por: negligencia, falta de cuidado de su hija Francesca e incumplimiento de deberes maternos por utilizar a las nenas para monetizarlas". Esta presentación judicial busca revertir la imagen negativa instalada sobre el rol del deportista como padre.

El punto de mayor fricción surgió por la salud de la hija mayor de la pareja. Wanda Nara había presentado una queja ante el juez Adrián Hagopian alegando desatención médica por parte del padre. Rivas Roy explicó que "Wanda manda a las nenas con Mauro y a los días se queja ante la Justicia, ante el juez Hagopian, dice: 'Mauro no la lleva al médico, la nena está con un dolor de rodilla y tampoco la lleva a hacer equitación'". Sin embargo, la defensa del futbolista desmintió esta versión con estudios clínicos en mano.

Icardi aseguró haber consultado a un especialista de renombre para atender la dolencia de la menor. En su respuesta judicial, el jugador manifestó que "No solo la llevé a un médico, la llevé a mi médico, una inminencia en Argentina y me dijo que no está indicada la equitación". El resultado de los exámenes médicos arrojó que la niña tiene los meniscos rotos, una condición que Nara aparentemente desconocía al momento de realizar su reclamo inicial.

Finalmente, el deportista solicitó que no se le apliquen sanciones económicas por seguir las indicaciones de los profesionales de la salud. En el descargo presentado por su abogada, Icardi fue contundente al señalar que "Sí, la llevó al médico, me mandaste a la nena lesionada, no tenía que hacer equitación. Tengo el escrito con los estudios, donde le pide al juez que no le haga caso a Wanda y no le ponga una multa por no llevarla a equitación". La batalla legal continúa ahora en manos de la justicia argentina mientras se definen las responsabilidades de ambos padres.