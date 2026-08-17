Icardi destrozó a Vicuña por hablar de sus hijos: "Te hacés la víctima en TV"

Un fuerte intercambio se produjo tras las recientes declaraciones de Benjamín Vicuña en el programa televisivo PH, Podemos Hablar. El actor se refirió a la distancia física con sus hijos menores durante su estadía en Turquía y afirmó que el vínculo con ellos no puede ser robado por nadie. Ante esto, Mauro Icardi reaccionó mediante sus plataformas digitales con un extenso descargo para refutar los dichos del artista chileno.

El deportista cuestionó la veracidad del relato público de Vicuña al expresar "Cuando te hacés la víctima en TV para defender una imagen que los hechos no sostienen, hay algo que no cierra...". En sus mensajes, Icardi sugirió que la preocupación del actor debería centrarse en la frecuencia de sus encuentros reales y manifestó "Yo, más que preocuparme porque alguien pueda 'robarte' el vínculo con tus hijos, que claramente no es el caso, me preocuparía por intentar verlos y estar con ellos".

Incluso, el futbolista fue más allá al señalar "Más que eso, me preocuparía porque te quieran ver". Según su versión, de los casi 80 días disponibles, el actor solo habría estado presente entre 15 o 20 días.

Icardi sostuvo que "De esos casi 80 días, solo se pudo estar presente unos 15 o 20. Después, frente a cámara, el discurso es otro" y vinculó esta actitud con la promoción de proyectos laborales al decir "Cuando los números no coinciden con el relato, empiezan las preguntas o las victimizaciones para vender una obra o alguna película. Dudoso, denle un poco de cámara con mi respuesta". Para cerrar su intervención, el jugador publicó una imagen desde un baño utilizando de fondo una canción de la China Suárez.