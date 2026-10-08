Icardi en el peor momento de su vida: perdió a sus hijas y no tiene club

Mauro Icardi y Wanda Nara atraviesan un momento crítico en su disputa judicial por la custodia de sus dos hijas. En la última emisión del programa Intrusos, la panelista Paula Varela reveló detalles sobre la postura de la Justicia y el impacto que esta decisión genera en los planes profesionales y personales del delantero.

La periodista Paula Varela confirmó que la resolución para enviar a las niñas a Europa no prosperó y que esta caída de la restitución internacional representa una buena noticia para Wanda Nara. Según detalló la comunicadora, la mudanza de la vivienda que compartían en Estambul ya se concretó en su totalidad mediante camiones de traslado.

Esta medida modifica de forma drástica el destino deportivo de Mauro Icardi, quien no tendría en su horizonte regresar al Galatasaray ni instalarse nuevamente en territorio turco. El representante del delantero desmintió las versiones de prensa que indicaban supuestas conversaciones o tratativas en curso con instituciones de ese país para continuar su carrera.

Esta caída la restitución internacional, una buena noticia para Wanda. Hoy Mauro Icardi no tiene en su futuro volver a Turquía, no solo al club sino tampoco a su casa. Hablé con el representante y me dijo que se están diciendo muchas mentiras, que no están negociando con el Galatasaray ni con ningún club de Turquía. Mauro espera la apertura de pases en enero y ahí volvería a hablar, mientras tanto va a seguir viviendo en Argentina.

La planificación del deportista apunta a aguardar el mercado de pases de enero para analizar opciones futbolísticas, permaneciendo en Argentina durante este período. En el ámbito personal y familiar, la dinámica cotidiana con sus hijas muestra una etapa de mayor flexibilidad donde el contacto directo permite encuentros fluidos sin un régimen formal.

Hoy la relación de ida y vuelta de sus hijas es mucho más normal. No hay un régimen de visitas asentado, pero hay más libertad en el movimiento, Mauro llama a las chicas que van y vienen.