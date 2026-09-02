Icardi en el peor momento económico de su vida: ningún club lo quiere

La ventana de transferencias de futbolistas llegó a su fin para la mayoría de los equipos internacionales este 1 de septiembre. A pesar de este límite temporal, Mauro Icardi dispone de un plazo más extenso para definir su incorporación a una nueva institución.

El futbolista rosarino posee la ficha en su poder debido a que el contrato que lo vinculaba con el Galatasaray finalizó el pasado 30 de junio. Esta condición jurídica de libre le permite gestionar acuerdos fuera de los plazos habituales establecidos para los traspasos entre clubes.

Su representante, Elio Pino, se refirió al panorama del delantero y dejó entrever que la Serie A de Italia figura entre las posibilidades concretas para la continuidad del jugador. "Estamos evaluando el mejor proyecto, que no es necesariamente el económico, sino también el de vida. Estamos considerando seriamente a la Lazio porque sería la elección de un club increíble", declaró Elio Pino para el medio Sky Sport.

El entorno del deportista pondera este posible destino deportivo en territorio italiano, país donde nacieron sus hijas y al cual siempre manifestó intenciones de retornar. La propuesta de la Lazio representaría una erogación salarial menor respecto de lo percibido durante su período en el Galatasaray. No obstante, la radicación en esa nación resulta un factor central en medio del proceso ligado a la restitución internacional de las niñas.

En simultáneo, Mauro Icardi debe concretar un viaje a Turquía acompañado por la China Suárez para retirar sus pertenencias de la vivienda que ocupaban en Estambul, gestión que quedó habilitada tras ser levantada la restricción de salida del país. De igual manera, se prevé la organización relativa a la escolaridad de los hijos de la actriz, quienes cursaban sus estudios en el sistema educativo turco.