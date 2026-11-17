El conflicto legal entre Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez suma un capítulo alarmante tras la denuncia realizada por Francesca por presuntas agresiones. Si bien el delantero acudió a la Justicia para negar de manera rotunda las acusaciones en su contra, el caso sigue avanzando. En este contexto, se aguarda que los tribunales citen a declarar a la brevedad tanto a Francesca como a su hermana Isabella para esclarecer los hechos.

La periodista Laura Ubfal analizó a fondo la disputa, especialmente luego del fuerte enfrentamiento mediático que protagonizaron las mujeres durante el último fin de semana. Según explicó la comunicadora, el proceso judicial apenas comienza y la clave estará en el testimonio que brinden las menores. Para ello, la próxima semana se realizará una Cámara Gesell solicitada por ambos padres, un procedimiento donde las niñas hablarán con especialistas mientras las partes observan desde otra habitación a través de un espejo unidireccional.

El punto central de la investigación busca determinar si la hija mayor de la expareja sufrió algún tipo de maltrato físico por parte del futbolista. Cuando ocurrieron los episodios más tensos en la denominada casa de los sueños, la madre de las pequeñas no se encontraba en el lugar, dejando la situación únicamente en manos del deportista y las menores.

Sobre los avances de la causa, Laura Ubfal aportó datos contundentes respecto a las pericias físicas realizadas tras el incidente. “Pero el tema es que parece que hay una revisión médica y habrían aparecido lesiones, hasta ahora en tres nada pero hay una cuarta. La niña, cuando está con la mujer de su padre, le dice a la licenciada Matera, cuando le pregunta si es verdad que el padre le hizo algo, da a entender que no. Pero después, cuando sube a la primera ambulancia, esa noche del viernes 6, dice otra cosa”, detalló la panelista sobre las contradicciones en el relato.

A partir de esa confesión dentro del vehículo sanitario, la reacción de la conductora fue inmediata y desató un escándalo en el lugar. “Ahí es cuando sale Wanda de la ambulancia y le dice de todo a la China ¡No estoy justificando, estoy relatando!”, aclaró la periodista al reconstruir la secuencia que generó un enorme revuelo entre los presentes aquella noche.

Finalmente, se conocieron detalles sobre quiénes estaban en la propiedad al momento del conflicto, según el testimonio de Nora Colósimo. La abuela aseguró que la niña menor dormía y que la actual pareja del jugador no estaba presente, por lo que los únicos protagonistas habrían sido el padre y su hija mayor. “Esto recién empieza y lo hará con la palabra de las chicas, con las nuevas comprobaciones de los médicos y también con las maestras”, concluyó Ubfal sobre las próximas medidas de prueba.