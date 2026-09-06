Icardi en la peor crisis de su vida: no tiene trabajo y echó a su representante

El panorama deportivo para Mauro Icardi se ha vuelto complejo luego del cierre de los libros de pases en las principales ligas del mundo. Aunque el atacante mantiene la posibilidad de sumarse a ciertos destinos por su condición de agente libre, el margen de negociación disminuyó drásticamente, lo que abre la ventana a la opción de permanecer 6 meses alejado de las canchas.

Esta encrucijada deportiva provocó un fuerte conflicto en el entorno del futbolista. De acuerdo con lo informado por el periodista Juan Etchegoyen, el jugador habría resuelto prescindir de los servicios de su agente, Elio Pino. Sobre el motivo de la separación, el cronista indicó que "hay un rumor muy fuerte de que Icardi echó a su representante después de no conseguirle club".

La falta de acuerdos comerciales desgastó el vínculo profesional en los últimos días. En relación con este tenso escenario, en el programa Nuevo día se detalló que "me hablan de una crisis muy fuerte y desde el entorno del futbolista me dicen que ya no lo representa más".

Frente a esta versión, el periodista intentó consultar de manera directa al mánager para confirmar el cese del vínculo laboral. Sin embargo, no obtuvo respuestas al respecto. Sobre dicho intento de comunicación, Etchegoyen señaló que "a mí me dicen que ya lo echó. Yo le pregunté a él directamente: 'Me llega el dato de que usted ya no es más el representante de Mauro Icardi', y me clavó el visto".

El deterioro de la relación se habría profundizado durante las discusiones recientes por las opciones de traspaso disponibles. Respecto a este punto y al futuro del atacante, el comunicador afirmó que "a mí me dicen que en los últimos días fue muy hostil la conversación entre ellos. Sobre las opciones de clubes, me dicen que la chance más concreta sería Tigres de México, que maneja mucho dinero, pero no está cerrado eso".