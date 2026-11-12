Icardi encerraba a su hija, la golpeaba y maltrataba: el escándalo del año

El conflicto judicial y mediático entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un capítulo sumamente delicado en las últimas horas. Tras la denuncia radicada contra el futbolista por supuestas lesiones hacia su hija Francesca, salieron a la luz detalles sobre el profundo malestar que atraviesa la menor con su papá.

Según reveló la periodista Yanina Latorre, el delantero tiene una actitud muy cuestionable al dejar a la niña prácticamente aislada en su propiedad de la isla, una situación que altera por completo su rutina y su vida cotidiana.

El panorama familiar parece estar muy lejos de encontrar paz a pesar de las presentaciones judiciales. Aunque Mauro Icardi solicitó formalmente que se revoque la medida cautelar que le prohíbe acercarse a menos de 300 metros de la menor, la niña continúa viviendo junto a Wanda Nara. De acuerdo con la información brindada por la conductora de SQP, la pequeña no tendría ningún tipo de intención de retomar el vínculo ni el contacto cercano con el deportista en el corto plazo.

Al analizar el origen del violento episodio ocurrido el pasado viernes 6 de noviembre en Nordelta, Yanina Latorre explicó que el conflicto se venía gestando desde hace tiempo. "Esto ya venía e iba a ocurrir, porque hace bastante días que Francesca no veía al padre", detalló la panelista sobre el distanciamiento previo. Acto seguido, fue tajante al describir la determinación que tomó la menor frente a este escenario: "Francesca no quiere ver al padre, no quiere ir a la casa del padre y lo tiene bloqueado de WhatsApp hace un tiempo".

Los motivos detrás de este fuerte rechazo por parte de la niña llamaron poderosamente la atención en el ambiente artístico. Según el relato de la conductora, Francesca se siente sumamente incómoda con diversas situaciones que se repiten cada vez que le toca convivir con el jugador. "Por hechos de violencia, por incomodidades, por esto de que cuando están con él no hacen sus actividades extracurriculares, que no van al colegio, que no pueden salir…", enumeró Latorre sobre las quejas de la menor.

La periodista hizo especial hincapié en las estrictas limitaciones que el futbolista le impone a sus hijas durante sus días de visita en la llamada casa de los sueños. Para graficar cómo estas decisiones impactan en la salud emocional de una niña de 11 años, cuestionó que deba suspender su vida social y escolar. "Por ahí vos decís: ‘qué boluda’, ‘qué caprichosa’... tiene 11 años. Vos cuando tenés una hija de 11 años no podés ‘cuando venís con papá a la isla no salís más de acá’. O sea, dejala ir al colegio, con las amigas, no sé…", reflexionó al aire.

El momento más crítico del descargo llegó cuando Latorre expuso la falta de empatía del delantero hacia las necesidades reales de su hija y la vía judicial que eligió para resolver el problema. "El tipo la deja tirada en la isla y ella pierde su vida. Entonces no quería ir con el padre, no está cómoda. Lo bloquea al padre. Entonces, ¿qué hace el padre? ¿se intentó sentar con la hija y tener un vínculo paulatino? No, él hizo una cautelar. Le pide a Hagopián y se las dan a las dos chicas del 6 al 16 de noviembre, a la fuerza", sentenció la conductora.