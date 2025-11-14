Publicidad
Icardi es el que genera el conflicto entre la China Suárez y Benjamín Vicuña

En medio de las disputas mediáticas, Benjamín Vicuña intentó poner paños fríos al asunto, pero una panelista desveló la identidad de la persona que estaría operando tras bambalinas, buscando mantener el fuego encendido en la relación con la China Suárez.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Pochi de Gossipeame reveló quién estaría detrás de los tuits escandalosos.

La controversia generada por las escandalosas publicaciones de la China Suárez contra Benjamín Vicuña fue analizada en el programa Puro Show. En ese contexto, la panelista Pochi de Gossipeame reveló quién estaría detrás de los tweets escandalosos de la China Suárez.

La panelista lanzó la acusación sin filtros: “Es llamativo que antes la China siempre habló súper bien de los dos padres de sus hijos, jamás habló mal públicamente de Benjamín Vicuña y de repente uno la ve en esta nueva relación... es Icardi el que está atrás de todo...”.

Matías Vázquez coincidió con esta visión, añadiendo que, mientras Vicuña trata de bajarle un poco el fuego a una situación, la actriz “sí sigue manteniendo” el conflicto, ya que “ella no apaga el fuego, quiere el escándalo”.

