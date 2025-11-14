La controversia generada por las escandalosas publicaciones de la China Suárez contra Benjamín Vicuña fue analizada en el programa Puro Show. En ese contexto, la panelista Pochi de Gossipeame reveló quién estaría detrás de los tweets escandalosos de la China Suárez.

La panelista lanzó la acusación sin filtros: “Es llamativo que antes la China siempre habló súper bien de los dos padres de sus hijos, jamás habló mal públicamente de Benjamín Vicuña y de repente uno la ve en esta nueva relación... es Icardi el que está atrás de todo...”.

Matías Vázquez coincidió con esta visión, añadiendo que, mientras Vicuña trata de bajarle un poco el fuego a una situación, la actriz “sí sigue manteniendo” el conflicto, ya que “ella no apaga el fuego, quiere el escándalo”.