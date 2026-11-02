Icardi estalló de bronca contra el novio de Wanda por una foto con su hija

El conflicto familiar entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo judicial que involucra directamente al empresario Martín Migueles y a Nora Colosimo. Según se supo, el delantero argentino evalúa acciones legales contra la actual pareja de la conductora tras la publicación de fotos con las niñas en redes sociales.

El malestar del deportista se originó cuando el empresario compartió imágenes para saludar a Isabella Icardi por su cumpleaños en internet. Ante este escenario, el deportista busca impedir que el hombre vuelva a difundir material gráfico de las pequeñas en sus perfiles públicos.

Por otro lado, Icardi arremete contra Martín Migueles por las últimas imágenes que estuvo publicando en sus redes sociales de las niñas. No quiere que él vuelva a publicar ninguna imagen de sus hijas, según detallaron los informes periodísticos difundidos recientemente sobre este tenso episodio.

Además de la ofensiva contra el empresario, el futbolista también tendría la intención de limitar las declaraciones públicas de Nora Colosimo sobre las menores. Por el momento todo se trata de una estrategia legal en carpeta sin resoluciones judiciales precisas.