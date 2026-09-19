Icardi explotó contra Wanda Nara por una grave falta con su hija Isabella

La tensión entre las figuras mediáticas sumó un nuevo episodio que involucra de manera directa a la menor de la familia. El detonante de esta última controversia surgió al hacerse público que la profesional a cargo de la asistencia psicológica de Isabella resolvió interrumpir la atención médica debido a un incumplimiento en la cancelación de los honorarios correspondientes.

La novedad se dio a conocer en la emisión de Intrusos, donde Natalie Weber detalló los alcances del documento elevado por la especialista. La panelista expuso sobre la determinación de la profesional: “La psicóloga de Isabella Icardi, una de las menores, levantó un acta dando aviso que dejaba de ser la psicóloga jurídica de la menor por falta de pago”.

De acuerdo con lo explicitado por Weber durante la transmisión, los padres de la niña mantienen una división de responsabilidades respecto a las prestaciones médicas de sus hijas: “Ellos tienen un trato en el cual Mauro se hace cargo del tratamiento psicológico de Francesca, y Wanda de Isabella”.

Las repercusiones dentro del estudio del programa no tardaron en manifestarse. El conductor Rodrigo Lussich expresó de manera contundente: “Están forrados en guita y no pueden pagar a la psicóloga, ¡qué papelón!”. En esa misma línea, Adrián Pallares se refirió al trasfondo financiero de la disputa familiar: “Sobre todo porque tanto Wanda como su madre Nora, le echan todas las culpas de las desgracias económicas a Mauro Icardi. Por lo que sabemos, Mauro Icardi se hace cargo de lo que se tiene que hacer cargo”.

Dentro de los elementos presentados al aire, se reveló el texto formal redactado por la profesional interviniente para argumentar la pausa del proceso terapéutico. El escrito oficial declara: “En mi carácter de psicóloga jurídica, tratante de la niña Isabella, en el marco de las actuaciones de referencia a fin de informar que su tratamiento psicológico ha quedado temporalmente suspendido debido a la falta de pago de los honorarios profesionales devengados y pendientes de regularización”.

A su vez, la experta remarcó las gestiones previas que realizó para solucionar el inconveniente económico antes de tomar la medida final. En el cierre del documento consta: “Asimismo dejo constancia de que se han realizado reiterados intentos de comunicación desde la semana pasada con la señora Wanda Nara, madre de la niña, sin haber obtenido respuesta hasta el momento, lo que ha impedido acordar la regularización de los honorarios”.