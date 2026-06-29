Mauro Icardi y Eugenia la China Suárez protagonizaron un nuevo episodio mediático en medio de la disputa legal que el jugador mantiene con Wanda Nara. Durante una reciente salida nocturna en el restaurante Gardiner, el deportista habría desembolsado una cifra de 20 mil dólares.

Según se detalló en el programa Sálvese Quien Pueda de América, la situación se volvió tensa por la presencia de Ekaterina Ojeda en el mismo local. Al respecto relataron que "Lo que me dijeron es que anoche estaba esta chica en Gardiner con sus amigas. Cuando llegaron Mauro y la China con otra pareja de amigos y unos amigos, la China enloqueció". En el mismo ciclo consultaron "¿Sabés cuánto gastó Mauro anoche en la mesa de Tequila?" para luego confirmar el monto de "20 mil dólares".

Este gasto de lujo coincide con un revés en los tribunales para el delantero. La Cámara desestimó las apelaciones presentadas por su defensa respecto a la cuota alimentaria de sus hijas. Ángel de Brito comunicó la decisión judicial señalando que "La cámara declaró desierto todos los recursos a Mauro Icardi, y debe pagar todas las deudas".

El monto total adeudado contempla un periodo de 18 meses con una cifra mensual de 30 mil dólares. El periodista especificó que el pago incluye "30 mil dólares por mes más intereses (18 meses). Más costas (los servicios de Ana Rosenfeld)".

La situación legal del futbolista podría agravarse en el corto plazo debido a otras medidas solicitadas por la querella. Además de la obligación financiera inmediata, De Brito advirtió sobre un punto que resta resolverse en el expediente al afirmar que "Queda pendiente la prohibición de salida del país". Estos hechos se suman a las declaraciones previas de Wanda Nara sobre la negativa del jugador para gestionar la documentación argentina de las menores.