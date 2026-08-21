Icardi justificó sus insultos a Vicuña con "cuestiones de familia ensamblada"

El reciente enfrentamiento en el plano digital entre Mauro Icardi y Benjamín Vicuña continúa generando repercusiones de gran alcance en el ámbito del espectáculo. La controversia se inició luego de que el futbolista lanzara duras acusaciones a través de sus redes sociales contra el actor chileno, recriminándole sus comportamientos con sus hijos tras sus declaraciones televisivas con la frase "Te hacés la víctima en TV" como detonante de la disputa. Ante esta situación, las cámaras del programa Intrusos salieron en busca de testimonios de los círculos más cercanos para esclarecer la situación familiar.

Por un lado, Elba Marcovecchio, abogada del futbolista, intervino con cautela para desvincular el aspecto puramente legal de la dinámica personal del deportista. En diálogo con el canal América, la abogada buscó atenuar la trascendencia judicial de la controversia y remarcó el carácter privado del asunto.

Al respecto, ella detalló: "Es una cuestión simple, yo no puedo contar en qué asesoro a Mauro porque no estoy opinando, mi función es de abogada. Esto es lo mismo, pero distinto, porque es una cuestión que hace a su familia ensamblada".

La letrada también se refirió a las comparaciones que surgieron en los medios entre este caso y la relación profesional que mantienen Wanda Nara con su asesora legal Ana Rosenfeld. Ante este planteo, se mostró firme en establecer una diferencia sustancial al declarar: "Esto es una cuestión hasta menor o distinta a cuando Wanda acusa feamente a periodistas. No me imagino a Ana asesorándola con eso, hay cosas que nos exceden a las abogadas. Esto es absolutamente otro tema, es su familia ensamblada".

Asimismo, al ser indagada sobre si Eugenia la China Suárez había tenido alguna participación o influencia en los posteos del futbolista contra el actor chileno, la abogada prefirió mantener una postura prudente y reservada. Sobre el tema, expresó: "No voy a contar absolutamente nada de la China Suárez, solo que es súper amable. No solamente no podría contestar, sino que no tengo idea sobre lo que le dice Eugenia a Mauro respecto a Vicuña".

Por otra parte, la respuesta desde el entorno del actor chileno no se hizo esperar. Anita Espasandín, actual pareja de Benjamín Vicuña, fue abordada por los cronistas y optó por desestimar de forma rotunda las críticas publicadas por el futbolista en la red social Instagram.

Con el fin de cerrar la discusión y no alimentar el conflicto mediático en torno a la paternidad, defendió con firmeza al actor al manifestar: "No duele porque Benjamín es un padrazo y los que lo conocen lo saben". De esta manera, ambas posturas quedaron expuestas públicamente en medio de una polémica familiar que sigue bajo la mirada atenta de los medios de comunicación.