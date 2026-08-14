Icardi le exigió a Wanda Nara "una evaluación psicológica y psiquiátrica"

La disputa legal entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo tras conocerse el documento que el futbolista presentó ante la Justicia. Esta acción surge como respuesta a la medida cautelar iniciada por la abogada Ana Rosenfeld, en la que se solicitaba suspender la responsabilidad parental de Icardi y otorgar el cuidado exclusivo de las niñas a la madre. En su réplica, el deportista cuestionó el vínculo de la empresaria con sus hijas y solicitó que ambos se sometan a estudios profesionales.

Respecto a los peritajes, el entorno legal del jugador manifestó que “Él está de acuerdo en someterse a las pericias que quieran, pero que Wanda también las haga”. En el texto filtrado, las abogadas de Icardi lanzaron duras advertencias sobre el comportamiento de Nara, afirmando que “La señora Nara, que siempre quiso alejar a las niñas de su padre para manipular, para alienarlas en su contra y eso debe ser advertido y repelido por vuestra señoría”.

El escrito judicial también profundiza sobre el ejercicio de la maternidad y el trato hacia las menores de edad. Según el documento, la empresaria “Deberá trabajar sobre el control que tiende a desarrollar sobre las niñas, lo que la lleva a interrogarlas de forma constante, ejerciendo una mayor presión sobre ellas”.

Ante este escenario, la defensa de Icardi consideró necesario un análisis profesional profundo y señaló que “Urge, por tanto, que se produzca una evaluación psicológica y psiquiátrica actualizada de la señora Nara”.

Otro eje central de la presentación se vincula con un video de amplia difusión pública donde aparecen las hijas de la pareja. El texto judicial menciona que “En el fragmento que ha tomado estado público se observa a la señora Nara y a la señora Colosimo interpelando a las niñas en clima de angustia y llanto, esta secuencia en el que la niña debe repetir entre lágrimas que su padre no le dice nada frente a la insistencia de su madre y su abuela, resulta para esta parte gráficamente ilustrativa de la dinámica de interferencia parental denunciada a lo largo de todo el proceso”.