Icardi le ganó a Wanda Nara: no pagará manutención y ella le debe plata

Mauro Icardi y Wanda Nara quedaron oficialmente divorciados tras la resolución emitida por el Tribunal de Milán. El futbolista difundió la noticia en sus redes sociales con el mensaje "Hay motivos para brindar", luego de que la Justicia de Italia tomara una decisión final sobre el reclamo económico presentado por la conductora.

La sentencia rechazó el pedido de manutención de $250000 euros mensuales solicitado por la empresaria. Los magistrados determinaron que la mediática dispone de bienes e ingresos suficientes para solventar sus gastos cotidianos sin depender del futbolista, desestimando de esta manera la solicitud financiera inicial del proceso judicial.

El tribunal italiano no dio lugar al pedido de pensión compensatoria por supuestos sacrificios laborales durante la convivencia. Según la resolución, la notoriedad pública de la mediática creció a partir del casamiento con el deportista y su actividad laboral se expandió notablemente a lo largo de los años que duró la relación matrimonial.

La Justicia fijó además que la conductora debe cubrir $2 tercios de los costos generados por el litigio legal. El futbolista remarcó la importancia de haber llevado el expediente ante los tribunales italianos y anticipó que mantiene firme el reclamo judicial iniciado en dicho país para lograr la devolución de propiedades transferidas.