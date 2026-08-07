Icardi le hizo caso a la China Suárez y se irá a vivir a un lugar soñado

Mauro Icardi atraviesa una etapa atípica en su trayectoria deportiva. Sin equipo contratante, el jugador analiza sus alternativas de continuidad desde la propiedad que comparte con la China Suárez en Argentina, atento a las gestiones de su representante. Hasta el momento, la mayoría de los ofrecimientos formulados no prosperaron.

Entidades como River Plate y Boca Juniors rechazaron su incorporación, al tiempo que tampoco avanzaron las conversaciones con el Como de Italia. Por su parte, Platense manifestó interés en contar con el delantero, pero la oferta salarial de 30 mil dólares fue considerada insuficiente por el propio deportista para concretar el acuerdo.

Sin embargo, en las últimas horas el panorama cambió a partir de un interés desde el fútbol europeo. Según informó Leo Paradizo en el programa Lape Club Social, existe una propuesta formal por parte de una institución de la liga de España. En sus declaraciones, el periodista detalló: "Un nuevo club se ha interesado en Mauro icardi, aquí hay match, ve con buenos ojos la posibilidad del traspaso. Un club que no es de los más grandes de la liga de España pero que viene de terminar octavo en la última temporada que ganó el Barcelona".

La entidad en cuestión es el Rayo Vallecano, ubicado en el sur de Madrid. De acuerdo con lo expuesto por Paula Varela, el futbolista proyecta instalarse en esa ciudad junto a la actriz, los hijos de ella y sus 2 hijas con Wanda Nara, sobre quienes mantendría la postura de trasladarlas a Europa a pesar de la resistencia de las menores.

En ese sentido, el periodista español Roberto Antolín ratificó las gestiones al declarar en la televisión argentina: "Icardi y la China buscan casa en Madrid". Además, el cronista aportó precisiones sobre la institución al señalar: "Rayo Vallecano es un club que el año pasado ha jugado la final, tiene la mejor hinchada de España, es un club que está hermanado con River Plate".

El Rayo Vallecano se caracteriza históricamente por su arraigo a las clases trabajadoras y su competencia frente a las grandes instituciones del fútbol español. Pese a no haber obtenido títulos de liga local en sus 102 años de trayectoria, el 27 de mayo disputó la final de la Conference League en Leipzig, Alemania, donde cayó por 1 a 0 ante el Crystal Palace de Inglaterra en el torneo de tercera importancia del continente europeo.