¿Icardi le mandó flores a Wanda Nara? El mensaje que estalló el escándalo

La empresaria volvió a generar repercusiones en redes sociales con una publicación que dejó más preguntas que respuestas. La conductora mostró tres grandes ramos de flores amarillas y acompañó las imágenes con un mensaje de agradecimiento que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

"Gracias M 💛. Te amamos", escribió sobre una de las fotografías, sin aclarar quién había sido el responsable del romántico gesto.

La particularidad del posteo está en la cantidad de ramos: tres arreglos de flores amarillas, uno para cada una de las mujeres, una coincidencia que alimentó las especulaciones sobre el destinatario del agradecimiento. En las imágenes que compartió en sus historias de Instagram se observan arreglos repletos de flores amarillas, envueltos en papel de color claro. Cada uno tiene una tarjeta, aunque el contenido no permite confirmar públicamente quién los envió.

En medio de la historia sentimental de la conductora, algunos podrían asociar la inicial M con Mauro Icardi, su exmarido y padre de sus hijas. Sin embargo, también aparece otra posibilidad: que el regalo haya sido enviado por Martín Migueles, su actual pareja.

La inicial utilizada por la empresaria fue el detalle que dejó abierta la interpretación. Mauro Icardi y Martín Migueles comparten la misma letra inicial de su nombre, por lo que la imagen, por sí sola, no permite determinar quién realizó el envío.

El mensaje con la inicial M y un corazón amarillo no incluye una mención directa a Mauro Icardi ni a Martín Migueles. Por eso, no hay confirmación sobre la identidad de la persona que estuvo detrás del regalo. El gesto también puede leerse en el contexto de los vínculos sentimentales de la presentadora, que en los últimos meses volvió a ser noticia por su relación con Migueles y por las novedades relacionadas con Icardi.

Tampoco la conductora brindó una explicación adicional sobre el origen de los obsequios. Así, la publicación quedó en el terreno de las especulaciones de sus seguidores, que repararon tanto en la cantidad de flores como en el mensaje de agradecimiento. Por el momento no confirmó que las flores hayan sido enviadas por Mauro Icardi ni por Martín Migueles, por lo que la incógnita continúa abierta.