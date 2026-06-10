Icardi le mojó la oreja a Wanda y llevó a la China Suárez a su "lugar especial"

Mauro Icardi se encuentra actualmente en Argentina disfrutando de sus hijas luego de un viaje a las Islas Maldivas con la China Suárez. El deportista reveló imágenes de su estadía que evidenciaron una situación particular respecto al alojamiento elegido.

De acuerdo a lo analizado en el ciclo Primicias Ya de América TV, la pareja se hospedó en el mismo hotel y habitación donde Icardi estuvo con Wanda Nara en noviembre de 2022. Un detalle visual que permitió la comparación fue un árbol ficus que se observa mucho más alto tras el paso de cuatro años.

Sobre este hecho, Ana Rosenfeld comentó que "Es un hotel divino…pero más allá de eso, todo es una provocación. Pero creo que no es una asignatura pendiente del señor Icardi, es una asignatura pendiente de la señora…Es mi opinión, pero muchas veces los hombres hacen lo que las mujeres quieren".

En contraste, Santiago Sposato opinó que "Se sacan las mismas fotos y la China no estaba hace 4 años, el que estaba era Icari. Entonces ahí es donde uno dice que esto está pergeñado por Mauro".