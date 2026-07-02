Icardi mandó un "comprobante trucho" a Wanda Nara por la cuota alimentaria

En el programa La Mañana con Moria, emitido por eltrece, el periodista Gustavo Méndez presentó un documento que acredita el pago de la deuda millonaria por cuota alimentaria de Mauro Icardi hacia sus hijas con Wanda Nara. El comprobante, que proviene de un banco turco, fue compartido originalmente por Angie Balbiani y expuesto durante la transmisión en vivo del dos de julio de 2026.

Ante esta revelación, Ana Rosenfeld, representante legal de la modelo, manifestó sus dudas respecto a la validez del papel. La abogada señaló que "No estoy viendo la pantalla, pero si es el comprobante en turco que solo entienden Wanda Nara y Mauro Icardi, eso no es un recibo". Además, remarcó que "ese comprobante nosotros no lo hemos recibido" y cuestionó la forma en que se manejó la información frente a las cámaras.

Durante la entrevista, Rosenfeld profundizó en su postura y afirmó que "Ese comprobante en turco no lo recibí... La lógica es que me avisen que hicieron una transferencia. Al deudor alimentario le interesó que lo supiera primero la prensa que yo". La profesional también advirtió sobre la incertidumbre del destino del dinero, aclarando que "Esa transferencia, en principio, no sabemos en qué cuenta fue acreditada" en el marco de este millonario movimiento financiero.