El conflicto entre Mauro Icardi, Wanda Nara y Martín Migueles sumó un nuevo capítulo judicial tras un escándalo ocurrido en la puerta de una mansión de un barrio privado. En medio de un operativo con decenas de móviles, sirenas, agentes policiales y gritos, el delantero que lleva más de 6 meses sin empleo decidió encender la cámara de su teléfono celular para grabar a la actual pareja de la empresaria.

El episodio se desarrolló en un contexto sumamente delicado, marcado por la posible situación de violencia intrafamiliar y la gravedad que implica el presunto maltrato físico hacia una hija de 11 años. A pesar de la tensión del momento, el exfutbolista del Inter de Milán filmó la secuencia donde se escucha a Migueles marcarle los puntos, material que luego se filtró en los medios de comunicación.

Ante la sensación de que su integridad física podría correr peligro cerca del hombre, Icardi presentó un escrito ante los tribunales para implorar protección. Los detalles del documento legal fueron revelados al aire en el programa Intrusos, donde el conductor Rodrigo Lussich leyó los argumentos principales que impulsaron el pedido de auxilio del deportista frente a las autoridades judiciales.

Según la lectura realizada en el ciclo televisivo, el escrito detalla el alcance de la medida cautelar solicitada por el jugador para evitar cualquier tipo de contacto futuro con el entorno de su expareja. "La perimetral que solicita para Migueles, una prohibición de acercamiento a mi persona. Enumera los hechos para que no se acerque a él y sus hijas, en un radio no inferior a 500 metros, así como la prohibición de contacto por otros medios a nosotros", leyó Lussich.

A lo largo de la presentación judicial, redactada con una terminología legal muy específica, se acumulan diversas justificaciones para evitar un nuevo encuentro cara a cara entre ambos hombres. Sin embargo, el cierre del documento incluye una cláusula particular que llamó la atención por el nivel de exigencia impuesto sobre los movimientos de Migueles en la vía pública.

En el tramo final de la solicitud, el futbolista desempleado dejó asentado cómo deberá actuar la pareja de Wanda Nara en caso de un cruce accidental. "Solicitó la prohibición de acercamiento, respeto a mi persona, mi domicilio y mis hijas. En caso fortuito de coincidir en un espacio, Migueles deberá retirarse del lugar, y evitar dirigirnos la palabra", concluye el pedido formal de Icardi.