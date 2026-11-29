Mauro Icardi y la China Suárez celebran su aniversario con un regalo romántico que el futbolista compartió en sus redes sociales. Eugenia Suárez aparece muy emocionada leyendo una extensa carta junto a las 731 rosas que le obsequió su pareja. Con este gesto íntimo, el jugador quiso demostrarle todo el afecto que siente por ella en una fecha especial.

En el mensaje que publicó junto a la imagen, el futbolista escribió: "Buennnnn Día mi hermosa Princesa Feliz, Aniversario. Te Amo. 731 Días, 731 Rosas @sangrejaponesa. 29.NOV.2026". La publicación reflejó la sorpresa de la actriz ante el obsequio y el detalle de unas líneas pensadas para conmoverla en este festejo.

Los 731 días de pareja equivalen a 2 años y 1 día, por lo que, contando hacia atrás desde este 29 de noviembre de 2026, el vínculo entre Mauro Icardi y Eugenia Suárez habría empezado el 28 de noviembre de 2024. Desde el comienzo apostaron por su historia, pese a que él atravesaba una separación escandalosa de Wanda Nara y ella transitaba otra relación reciente bajo la mirada mediática.

La ruptura definitiva entre Mauro Icardi y Wanda Nara ocurrió hacia octubre de 2024 tras una crisis previa, y el 28 de noviembre de ese año ella habló en los medios sobre el conflicto, la filtración de videos en Santa Bárbara y su separación. En esos días Wanda Nara oficializó su romance con L-Gante, mientras continuaban las disputas y los trámites de divorcio con el futbolista.

El divorcio quedó oficializado legalmente el 8 de octubre de 2026, cuando el Tribunal Ordinario de Milán dictó la sentencia definitiva que disolvió el matrimonio celebrado en mayo de 2014. Antes de ese fallo, el 18 de marzo de 2025, la justicia italiana había dictado una primera resolución sobre la separación personal, un paso previo obligatorio en Italia para llegar a la disolución definitiva.

Tras casi dos años de proceso judicial iniciado por Icardi en noviembre de 2024, la jueza Anna Cattaneo declaró formalmente disuelto el vínculo el 8 de octubre de 2026. El tribunal rechazó los reclamos de manutención y pensión compensatoria de Wanda Nara y el pedido de Icardi de atribuirle la culpa por adulterio, además de declararse sin jurisdicción sobre la tenencia y manutención de sus dos hijas menores y dejar abierta una causa paralela por la restitución de bienes inmuebles.