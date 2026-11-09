Icardi no podrá acercarse a sus hijas tras la denuncia que las golpeaba

El futbolista Mauro Emanuel Icardi fue sancionado por el Juzgado de Garantías N° 2 de Tigre a cargo del juez Orlando Abel Díaz, luego de la denuncia por violencia familiar que presentó la empresaria Wanda Nara en beneficio de su hija Francesca Icardi. La resolución penal dictó una restricción de acercamiento contra el deportista por el plazo de 45 días corridos desde su notificación formal.

El magistrado determinó que el jugador no podrá aproximarse a menos de 100 metros de la menor de 11 años ni a menos de 300 metros de su residencia habitual ubicada en la Avenida del Libertador N° 7050 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La restricción aplica a cualquier inmueble donde se encuentre la niña y le prohíbe mantener comunicación personal, telefónica, digital o mediante terceras personas, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia tipificado en el artículo 239 del Código Penal.

La actuación judicial se inició tras un procedimiento del Comando de Patrullas de Tigre realizado a las 17:00 horas en el lote del barrio residencial La Isla de Nordelta. El operativo comenzó por una llamada al 911 realizada por Wanda Nara, quien advirtió que la niña le envió mensajes por la plataforma iCloud denunciando que su padre la había golpeado, la tenía encerrada en su habitación desde hacía horas y no le había dado el almuerzo, en medio de un régimen de permanencia con el progenitor que vencía el 16 de noviembre.

Un hombre se negó a abrir la puerta a los efectivos policiales hasta que la niña salió a la calle llorando, descalza y vistiendo únicamente medias para refugiarse con su madre. Frente a los policías presentes en el lugar, la menor solicitó auxilio diciendo: "Llevame con vos por favor, que mi papá me pegó y me amenazó".

Una médica del Sistema de Emergencias de Tigre atendió a la pequeña en la propiedad y determinó que no presentaba heridas de gravedad que justificaran el traslado urgente a un hospital. La profesional dejó asentada la indicación de realizar una radiografía por un traumatismo leve en la rodilla izquierda, articulación sobre la cual su madre aclaró que la niña tenía agendada una cirugía de meniscos para el mes siguiente.

El fallo ordenó notificar indefectiblemente en el día a las partes mediante la Comisaría preventora, labrando las actas correspondientes y entregando copias de la resolución. Además, dispuso la intervención de la Asesoría de Menores y del área de violencia por razones de género de la Municipalidad de Tigre, sumado al sorteo de un Juzgado de Familia para tratar las causas de custodia, alimentos, guarda y régimen de visitas.

El magistrado derivó las actuaciones al Agente Fiscal en turno para evaluar las denuncias de Nara sobre la restitución de bienes e informaciones referidas a la menor Isabella Icardi. Las medidas se encuadran en los artículos 59, 83 y 85 del Código de Procedimiento Penal, la Ley N° 15.232 de Derechos de las Víctimas y la Ley N° 14.442 del Ministerio Público.