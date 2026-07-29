Icardi no podrá irse de Argentina tras el escándalo con sus hijas

La justicia de Argentina resolvió impedir que Mauro Icardi abandone el territorio nacional en el marco de un proceso legal vinculado a sus hijas, quienes se encuentran varadas en Italia. La medida fue informada en Puro Show y confirmada por la abogada Ana Rosenfeld en el programa La Mañana con Moria. Ante esta decisión, el futbolista cuestionó el accionar de los jueces mediante sus redes sociales.

El delantero expresó que "Qué triste es ver cómo algunos jueces parecen actuar con una rapidez extraordinaria cuando se trata de determinados pedidos". Según su descargo, la resolución se tomó antes de cumplirse el tiempo previsto originalmente.

En este sentido, Icardi manifestó que "Hoy, a las 9 de la mañana, dictó una prohibición de salida del país sin siquiera haberse cumplido el plazo de 24 horas establecido en la resolución de ayer. Me pregunto cuál es el fundamento jurídico de esa decisión".

La defensa del deportista sostiene que la competencia legal corresponde a otro país debido a la nacionalidad y ubicación de las niñas. Icardi aseguró que "Mis hijas son italianas, se encuentran en territorio italiano y la cuestión está sometida a la legislación y a la jurisdicción de ese país". Además, criticó que los pedidos de la otra parte se presentaran días después de los hechos y cuestionó la falta de urgencia inicial al señalar que "Durante esos ocho días no hubo ninguna urgencia. Sin embargo, ahora aparecen resoluciones dictadas con una velocidad inusual e incluso superpuestas".

Para finalizar su mensaje, el futbolista mostró expectativas sobre el desarrollo de la causa. Declaró que "Confío en que, más temprano que tarde, prevalezcan el derecho, la competencia de cada jurisdicción y el debido proceso por encima de cualquier otra consideración".