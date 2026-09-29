Icardi no puede soltar a Wanda Nara y provocó los celos de la China Suárez

Icardi fue noticia tras publicar postales inéditas del inmueble donde reside en Nordelta. Los amantes del diseño y los seguidores del deportista notaron rápido un patrón recurrente en los ambientes. La ambientación de la propiedad cuenta con matices de campo, mobiliario de madera, tonos tierra y una paleta cromática basada en el verde en las superficies, además de accesorios vinculados al mundo equino y mesas de juego.

Estos toques decorativos resultan idénticos a los elegidos en la residencia que habitaba años atrás en suelo italiano. Aquella propiedad en Europa fue ornamentada por su expareja y representaba su rincón preferido. Ella misma había expresado sobre aquel espacio que era su lugar favorito, que le transmitía mucha paz. Por ese motivo, el reacondicionamiento actual de la casa generó sorpresa entre quienes siguen el día a día de la expareja.

Actualmente, el jugador aprovecha sus jornadas libres para supervisar los retoques en el inmueble argentino. El valor de este tipo de construcciones en zonas exclusivas supera la cifra de $1000000 de dólares. La coincidencia en los tonos de pintura, las alfombras y los cuadros levantó sospechas sobre si la elección estética fue casualidad o una indirecta dirigida al pasado.