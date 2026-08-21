Icardi no quiere visitar a sus hijas y estalló el escándalo con Wanda Nara

La trama de desencuentros entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue sumando nuevos capítulos de manera constante. Mientras el futbolista permanece instalado en Nordelta a la espera de un llamado para encontrar trabajo en algún club del mundo, a escasos días de que cierre el libro de pases, su actitud con respecto a sus únicas hijas generó diversos interrogantes.

Durante este periodo de desempleo, el delantero se ha empecinado en exhibir en sus redes sociales una convivencia diaria con la China Suárez y los hijos de ella, pero no se ha manifestado en relación con Isabella y Francesca.

Esta falta de contacto llama la atención de las autoridades judiciales de la revinculación parental, quienes siempre bregan por generar espacios para que los padres disfruten de sus hijos en persona. Para hallar respuestas sobre esta situación, Ángel de Brito conversó con la abogada Ana Rosenfeld en el programa de televisión LAM.

Durante el diálogo, el conductor de televisión indagó directamente sobre este aspecto controversial y le preguntó “¿Se ven con Mauro las nenas?”. Ante la consulta, la letrada de Nara soltó una revelación al asegurar que “Se veían hasta el último día, que fue el 8 o 9 de julio”.

Para profundizar en el tema y obtener mayor claridad sobre la postura del deportista, el presentador insistió con otra pregunta “¿Por que no quiere o porque no lo habilitan?”. Frente a este planteo, la abogada Rosenfeld descartó cualquier tipo de traba de parte de la madre de las menores y aseveró que “Nunca pidió ver a las nenas”.

Para evitar especulaciones y ser precisa sobre las vías que ha tomado el conflicto familiar, la profesional especificó de manera contundente la palabra “Jurídicamente”. De esta forma, confirmó que el futbolista, a pesar de estar viviendo a una distancia de apenas media hora de las menores, no ha realizado solicitudes de carácter legal para reunirse con ellas.