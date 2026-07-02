Icardi no tiene club y nadie lo quiere contratar por sus escándalos

Mauro Icardi atraviesa una etapa de definiciones determinantes para su carrera profesional y su vida privada. El delantero finalizó su vínculo contractual con el Galatasaray el 30 de junio y hasta el momento no alcanzó un acuerdo para su continuidad en la institución de Turquía.

Esta situación deportiva coincide con versiones que aseguran que la China Suárez habría abandonado la casa de los sueños tras una nueva crisis de pareja desatada por supuestos mensajes con otra joven.

El panorama futbolístico del jugador fue analizado por el periodista Özgür Sancar, quien manifestó que "La situación de Icardi es muy complicada desde ahora mismo. Considerando la situación actual, el escenario menos probable es que continúe en el Galatasaray" para describir la actualidad del atacante. Según el especialista, la traba principal radica en las pretensiones de ambas partes sobre la extensión del compromiso laboral.

Sancar detalló que "Su contrato expiró el 30 de junio, pero el club le ofreció contrato de un año con una opcional. Mauro quiere dos años y el Galatasaray no lo considera por sus problemas de rendimiento de la temporada pasada" en referencia al nivel mostrado recientemente. No obstante, el entorno del deportista intentó aportar otra perspectiva sobre estas gestiones frente a los medios de comunicación.

La periodista Paula Varela indicó que "Además, según informó el representante de Mauro Icardi, salió a publicar en las redes sociales que ese intento de negociación fue en mayo y desde ese entonces no hubo acuerdo" para contextualizar el silencio de las últimas semanas.

A pesar de la falta de firmas, el agente del jugador sostuvo que mantienen un buen trato con los directivos y que el conjunto de Estambul tiene la prioridad antes de evaluar otras propuestas de cara al próximo mercado de pases.

En el plano sentimental, el distanciamiento con la China Suárez suma presión al presente de Icardi tras la polémica con Ekaterina Ojeda. Se vincula esta inestabilidad con lo ocurrido en una noche de boliche y contactos que habrían desencadenado el final de la convivencia. De esta manera, el exintegrante de la Selección Argentina transita días de absoluta incertidumbre este dos de julio de 2026 mientras espera resolver dónde jugará la próxima temporada.