Icardi obligaba a sus hijas a armar un rompecabezas de la cara de la China Suárez

Wanda Nara arribó a la Argentina y retomó sus cuestionamientos hacia Mauro Icardi tras la exhibición de un retrato en la casa de los sueños. El conflicto surgió cuando el futbolista publicó una imagen de una obra de arte donde se lo ve junto a la China Suárez. Ante la prensa, la empresaria afirmó que "ese cuadro que mostró es un rompecabezas que le hizo hacer a mis hijas".

La situación generó malestar en la conductora, quien relató que "después de seis meses de no ver al padre, llegaron y tuvieron que armar el rompecabezas de la amante. No era una foto del padre con ellas". Según su visión de los hechos, el deportista busca herirla pero "él se olvida de que las únicas perjudicadas son sus hijas". Nara sugirió públicamente que su expareja debería "trabajar muchas cuestiones en terapia".

La mediática enfatizó el impacto que tuvo esta actividad en las menores durante el reencuentro familiar. Al respecto, volvió a señalar que "después de seis meses de no ver al padre, mis hijas llegaron y tuvieron que armar el rompecabezas de la amante del papá. No es que era una foto de él con las nenas". A pesar de la controversia por las dimensiones del cuadro, la noticia cobró relevancia inmediata en el entorno del espectáculo nacional.