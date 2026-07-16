Icardi pagó la cuota alimentaria: cuántos miles de millones le debía a Wanda

El dinero finalmente llegó a su destino. Mientras la selección de Argentina se enfrentaba a Inglaterra en un partido de fútbol, se concretó la acreditación de los fondos correspondientes a la cuota alimentaria en la cuenta del Banco Nación de Francesca e Isabella.

La noticia fue confirmada por la periodista Naiara Vecchio, quien detalló la información obtenida a través de la abogada de la conductora: "hoy se acreditó la transferencia de Icardi de cuota alimentaria en la cuenta de Banco Nación de Francesca e Isabella. Me confirmó Ana Rosenfeld, desde Europa". Vecchio también remarcó en sus declaraciones que "Hoy se acreditó la transferencia de Icardi de cuota alimentaria".

Este movimiento bancario pone fin temporal a un cruce que comenzó en los primeros días de julio. En aquel momento, el deportista realizó el pago de la cuota alimentaria provisoria que adeuda para sus hijas. Sin embargo, Rosenfeld desmintió rápidamente la resolución del conflicto al aclarar que la transferencia no se había reflejado en el saldo de su clienta, por lo que legalmente la obligación seguía pendiente. Con este depósito completado, el jugador de fútbol deja de figurar formalmente en la categoría de deudor de alimentos.

La situación se da en un contexto de distancia geográfica, con la presentadora de televisión instalada en París y el futbolista en territorio de Estados Unidos. El monto transferido asciende a la suma de 398.500 dólares, lo que equivale a 5.883.991.975 pesos en moneda nacional.

A pesar de este desembolso, el panorama económico de la expareja mantiene ciertos interrogantes de cara al futuro. La defensa legal del deportista ya había ingresado un pedido formal ante la Justicia para establecer una cuota definitiva.

Hasta la fecha, el valor dependía exclusivamente de una medida cautelar provisoria dictada por el juez de la causa, de apellido Hagopián, la cual se calculaba sobre un porcentaje de los ingresos del jugador.

La fijación de un monto permanente requerirá que ambos progenitores presenten sus declaraciones de ingresos actuales. Esta tarea presenta una complejidad añadida, dado que el futbolista se encuentra en condición de jugador libre tras finalizar su vínculo contractual y despedirse del Galatasaray, dejando sus ingresos actuales en un terreno de total incertidumbre.