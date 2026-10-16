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Cultura > Escándalo

Icardi peleado con sus hijas por la China Suárez: desde cuándo no se hablan

Nora Colosimo reveló que Francesca Icardi rechaza hablar con su padre Mauro Icardi hace semanas por estar muy enojada.

POR REDACCIÓN

Hace 0 horas
Nora Colosimo confirmó la brecha entre Mauro Icardi y Francesca.

Nora Colosimo confirmó que el futbolista Mauro Icardi afronta un duro escenario familiar tras salir a la luz que su hija mayor, Francesca Icardi, decidió cortar todo tipo de vínculo con él desde hace semanas. Esta tirantez se suma a la controversia por su viaje express a Miami junto a Eugenia China Suárez y los hijos de la actriz, donde dejaron a la menor Isabella Icardi sola en Nordelta al cuidado de una empleada doméstica, hecho que requirió la intervención directa de Wanda Nara.

Tras rescatar a la pequeña de la casa del country, salieron a la luz los motivos del distanciamiento de la primogénita. Nora Colosimo explicó que Francesca Icardi se encontraba bajo la contención de Zaira Nara y fue contundente sobre la postura de la niña frente a la figura paterna. Al ser consultada sobre por qué solo se hablaba del caso de Isabella y no de la mayor, respondió sin rodeos sobre la decisión tomada: “Porque Francesca está muy enojada y no quiere ir del papá”.

Por último, Nora Colosimo desmintió los rumores sobre la negativa de las nenas para viajar a Disney con el jugador y remarcó que la mayor mantiene firme su postura de no hablarle. “Es mentira que no quería ir, la mamá le preguntó a las nenas, la chica quería ir, la más grande está enojada con el papá y hace dias que no le responde el teléfono”, sentenció la abuela de las chicas para confirmar el delicado presente que atraviesan.

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