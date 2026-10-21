Icardi presumió a la China Suárez en bikini y le tiró un palito a Wanda Nara

Mauro Icardi compartió en sus redes sociales imágenes de la China Suárez en bikini desde México. El futbolista acompañó las postales con la frase “My VS Angel” (“Mi ángel de Victoria's Secret”), un mensaje romántico que muchos interpretaron como un palito para Wanda Nara. La pareja disfruta de unos días de descanso junto a los hijos de la actriz y su madre en el complejo turístico Xcaret, ubicado en la zona de Playa del Carmen.

La estadía en el Caribe mexicano combina momentos de relax con compromisos profesionales del delantero. Natalie Weber reveló en Intrusos que el viaje no tendría únicamente un propósito recreativo y aseguró: “Fueron a México porque Mauro tuvo dos reuniones ahí”. Mauro Icardi mantiene conversaciones con distintos clubes mientras continúa definiendo su futuro deportivo.

Las publicaciones surgieron en medio de nuevas tensiones familiares con su expareja. Ángel de Brito contó en LAM un episodio donde el jugador le habría dicho a su hija: “Llamá a la gorda pelotuda de tu mamá para que te venga a buscar”. El hecho se conoció tras trascender que Wanda Nara habría llamado al 911 para ingresar al barrio privado y verificar quién cuidaba a la menor.