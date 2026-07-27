Icardi puso contra las cuerdas a Wanda Nara y reveló su peor mentira

La disputa entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo tras la difusión de un documento que favorecería al futbolista en el conflicto por los documentos de sus hijas. Según la información brindada en el programa televisivo Puro Show, no existiría en Italia una denuncia formal por el robo de los pasaportes, lo que contradice la postura pública de la empresaria., Wanda sostiene que los delincuentes ingresaron a su casa de Milán y se llevaron solamente los documentos de las menores, ignorando otros objetos de valor.

Ante esta situación, el jugador presentó un escrito para aclarar su posición frente a la justicia y los medios., En el texto, el deportista detalla que "Hago constar que estoy separado de la señora Wanda Solange Nara con quien contraje matrimonio en el año 2014. Actualmente, se encuentra en curso el divorcio con la señora. La señora Nara fue objeto de robo en una villa ubicada en Italia. En dicha ocasión, desconocidos habrían sustraído, además de varios objetos de valor, también los pasaportes de mis hijas".

La controversia aumentó cuando se supo que Icardi viajó a Italia para verificar el estado del trámite personalmente., La panelista Angie Balbiani explicó sobre este movimiento que "Este papel dice que Mauro Icardi se presentó físicamente en Italia para averiguar qué estaba pasando con los pasaportes de sus hijas y desde ahí le dijeron que no había ninguna denuncia de robo". Esta versión choca directamente con la denuncia que la mediática realizó en Argentina el 21 de julio para intentar regresar al país con las niñas.

En su descargo, Icardi profundizó sobre las gestiones judiciales y la orden del magistrado al afirmar que "La señora Nara, con fecha del 21 de julio, presentó una denuncia ante las autoridades argentinas sobre el robo de los pasaportes con el fin de poder llevar a nuestras hijas allí. El juez emitió inmediatamente una orden de comparecencia ante la Embajada Italiana más cercana con la orden de otorgar el consentimiento para la nueva emisión de los pasaportes". Sin embargo, al intentar cumplir con este pedido, el delantero se encontró con un escenario inesperado en las oficinas europeas.

El documento concluye con una fuerte acusación sobre la supuesta inexistencia de trámites oficiales en el exterior., Icardi manifestó que "Después de haberme presentando personalmente ante las autoridades consulares italianas y argentinas en Milán, ante la jefatura de policías en Milán y oficina de pasaportes a través de mi letrado, no logré encontrar a ninguna persona que me pudiera ayudar a realizar el trámite impuesto por el juez argentino, ya que dichas oficinas no habían recibido comunicación alguna al respecto y además se informó que no existía ningún expediente abierto relacionado con la orden del juez argentino". De esta manera, el conflicto legal se mantiene sin una resolución clara mientras las versiones de ambas partes continúan enfrentadas.