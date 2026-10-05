Icardi quiere volver a Turquía y la situación de los hijos de la China se complicó

Mauro Icardi planea regresar a Turquía mientras la situación escolar de los hijos de La China Suárez suma nuevas complicaciones. El futbolista intentará reincorporarse al Galatasaray y estaría dispuesto a ajustar considerablemente su pretensión económica con tal de instalarse en Estambul, en medio del reclamo por la restitución de las pequeñas Isabella y Francesca.

Según reveló la periodista Naira Vecchio, el delantero dispondría de un mes para resolver su futuro profesional y avanzar en su estrategia para convivir con sus hijas en suelo turco. No obstante, las menores manifestaron su negativa a mudarse lejos de Argentina, lo que profundiza las diferencias que el deportista mantiene en la actualidad con Wanda Nara.

En paralelo, el panorama de los chicos de la actriz genera preocupación en el establecimiento educativo The British International School de Estambul. Las faltas reiteradas y un posible problema en los pagos habrían dejado a los menores en una posición irregular, considerando además que por el momento tampoco asisten a clases en colegios de Buenos Aires.

El caso de Rufina, la hija que la modelo comparte con Nicolás Cabré, suma otro motivo de distancia debido a sus compromisos deportivos en hockey. La niña prefiere quedarse en el país para conservar la cercanía con su padre, la esposa de este y su grupo cercano de amistades, evitando traslados constantes al exterior.

En el ámbito deportivo, Icardi aceptaría cobrar un contrato de $2.000.000 o $3.500.000 anuales, valores sensiblemente inferiores a los $10.000.000 que percibía con anterioridad. El antecedente de su rotura de ligamentos complicó los controles médicos en otros planteles, por lo que su representante evalúa iniciar los entrenamientos en Estambul para recuperar ritmo.