Icardi recibió una noticia y debate su vida junto a la China Suárez y sus hijas

En pleno viaje por Miami junto a la China Suárez, el delantero Mauro Icardi analiza las distintas ofertas para continuar su carrera profesional. El futbolista necesita definir su destino urgente para no quedar marginado en el mercado de pases actual.

Una publicación periodística reveló la lista de instituciones interesadas en fichar al jugador argentino. El listado contempla siete equipos de Europa y dos de Sudamérica que siguen atentos cada movimiento, aunque por ahora no existen confirmaciones sobre negociaciones cerradas.

Esta decisión afectará la vida de la actriz y sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio, involucrando de forma indirecta a Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña. Los clubes europeos en carpeta son Tottenham, PAOK, Elche, Everton, Real Betis, Besiktas y Benfica.

Un regreso a Estambul reactivaría el conflicto legal con Wanda Nara por la restitución internacional de Francesca e Isabella. Asimismo, la posibilidad de desembarcar en el fútbol de Brasil o en la MLS representa un cambio social y económico clave para la pareja.