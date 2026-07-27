Icardi reveló cuántos miles de euros le reclamó Wanda Nara tras el divorcio

Mauro Icardi utilizó sus redes sociales para informar sobre una resolución judicial clave en su proceso de divorcio. Desde Milán, el delantero anunció que la Justicia italiana falló nuevamente a su favor respecto a la separación con Wanda Nara.

"Por acá, todas buenas noticias. Hay nueva resolución", comenzó escribiendo el deportista en una historia de Instagram para comunicar la novedad. Según su relato, el tribunal determinó que las solicitudes económicas de su expareja no podrán prosperar en el marco legal vigente.

El jugador expuso que las exigencias planteadas incluían un pago de 250.000 euros mensuales para Wanda Nara, además de 65.000 euros para cada una de sus hijas. A estos montos se sumaba una solicitud adicional de 100.000 euros mensuales por el concepto del divorcio. Icardi explicó que estos pedidos ya habían sido rechazados por la jueza el uno de junio de 2026 y que, durante este 27 de julio, la Justicia ratificó que las pretensiones eran inadmisibles. Sobre este punto, el futbolista señaló que "la declararon inadmisible. Cerrando así todo tipo de reclamos y pedidos".

Este avance representa un paso fundamental para alcanzar la sentencia definitiva en el litigio que mantienen ambos protagonistas en Europa. El deportista se mostró conforme con la velocidad del trámite y valoró la eficacia de los tribunales extranjeros frente a la disputa patrimonial.

Al finalizar su comunicado, Icardi manifestó que "falta el último paso para la sentencia final de divorcio. Qué bueno que la Justicia italiana funcione". Actualmente, las partes se encuentran a la espera de la resolución formal que ponga fin al vínculo legal de manera permanente.