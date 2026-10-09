Icardi reveló la pericia psiquiátrica de Wanda Nara y mostró su peor secreto

Mauro Icardi y Wanda Nara protagonizan un nuevo cruce mediático tras confirmarse la sentencia de divorcio por parte de la Justicia italiana. El fallo legal favorece al futbolista al rechazar el pedido de pensión presentado por la conductora. Frente a la noticia, la mediática celebró de manera pública y lanzó duras declaraciones ante la prensa para referirse a su expareja.

Wanda Nara arremetió de forma directa contra Mauro Icardi frente a los cronistas presentes en el lugar para celebrar el cierre del trámite. La mediática aseguró con firmeza ante las cámaras: "Yo solo quería divorciarme de este psiquiátrico. ¿No ves que está enfermo? Estoy feliz". Las contundentes frases provocaron la furia inmediata del deportista, quien decidió salir al cruce utilizando sus redes sociales.

Mauro Icardi respondió a Wanda Nara exponiendo detalles inéditos de una pericia psicológica judicial para desmentir las acusaciones en su contra. El futbolista escribió en su cuenta oficial: "¿Qué podemos esperar de alguien que me dice ‘psiquiátrico’ cuando en el test psicológico del MMPI el valor de la escala L (mentira) dio un valor de L86?". La filtración generó enorme impacto en el público.

Mauro Icardi continuó su descargo contra Wanda Nara detallando los valores del estudio presentado en la causa. El jugador sumó contra su expareja: "Casi sobrepasa el máximo, que es 100, mintiendo. Vamos a tirar factos reales; eso de andar tirando mentiras y que algo quede no funciona”. Hasta el momento la empresaria eligió mantener el silencio frente al ataque mediático.

Mauro Icardi aprovechó el impulso en las redes para apuntar también contra la abogada Ana Rosenfeld y varios programas periodísticos. El delantero afirmó sentir vergüenza ajena por quienes opinaban de su vida y amenazó con iniciar acciones legales de forma inmediata. La advertencia cerró con la promesa de entablar juicios por calumnias e injurias a varios personajes del espectáculo.